Самый опасный в мире паук может менять состав яда по настроению

Ученые выяснили это с помощью тестов.

Ученые выяснили, что ядовитые австралийские пауки из семейства Atracidae могут менять концентрацию своего яда в зависимости от различных ситуаций.

«Эти пауки обладают самым сложным ядом в мире природы, и их ценят за терапевтические средства и природные биоинсектициды, которые потенциально скрыты в молекулах их яда. Узнать больше о том, как они производятся – это шаг к раскрытию этого потенциала», – Линда Эрнандес Дюран, биолог из Университета Джеймса Кука в Австралии.

Реклама

Яд этих пауков странным образом действует только на насекомых, на которых они охотятся, но и на приматов, в том числе людей. По оценкам экспертов, они ежегодно кусают от 30 до 40 человек, но с тех пор, как в 1981 году было создано противоядие от их токсинов, не было зарегистрировано не одного смертельного случая нападения пауков на людей.

Исследователи поймали четыре вида австралийских пауков – Hadronyche valida, Hadronyche infensa, Hadronyche cerberea и Atrax robustus – и подвергли их различным испытаниям. Их раздражали струями воздуха или пинцетом, провоцируя агрессию, помещали с другими особями своего вида и давали обживаться на новой территории.

Во время этих тестов исследователи измеряли частоту сердечных сокращений пауков с помощью лазерного монитора, чтобы установить косвенное значение скорости их метаболизма.

«Затем мы собрали их яд и проанализировали его с помощью масс-спектрометра», – Линда Эрнандес Дюран.

Три вида членистоногих испытуемых не показали никакой связи между составом яда и своим поведением или частотой сердечных сокращений. Но вид Hadronyche valida сумел удивить ученых: его сердцебиение и способность к обороне напрямую оказались связаны с разным составом яда.

Результаты, по словам исследователей, могут быть полезны для производства новых противоядий и изучения биологически активных компонентов, обнаруженных в яде этих пауков.

«Мы впервые показали, как определенные компоненты яда связаны с определенными поведенческими и физиологическими переменными, и продемонстрировали, что эти отношения зависят от контекста. Мы получили ценную информацию для дальнейшего изучения и понимания экологической роли яда», – заключает Эрнандес Дюран.