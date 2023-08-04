Самый тяжелый кит в истории Земли – когда и где он жил?

Вес древнего животного мог достигать 340 тонн.
Ученые открыли новый вид ископаемых китов — Perucetus colossus («Колоссальный кит из Перу»): он претендует на звание самого тяжелого животного за всю историю Земли. Кости кита впервые нашли более десяти лет назад на крутом скалистом склоне региона Ика (юго-восток Перу). В древности этот склон находился под водой, а потому содержит немало окаменелостей морских животных.
Всего специалисты обнаружили 13 позвонков, четыре ребра и бедренную кость Perucetus colossus. Возраст окаменелостей составляет 39 миллионов лет. Каждый позвонок древнего кита весит около 100 килограммов, а ребра достигают в длину почти 1,4 метра.
Анализ костей и их сравнение с живущими сегодня морскими млекопитающими показал, что древний кит весил от 85 до 340 тонн при длине около 20 метров. При этом самыми большими животными на планете являются синие киты: они достигают более 30 метров в длину при весе до 180 тонн. Таким образом Perucetus colossus может оказаться самым тяжелым – но не самым большим – животным в истории Земли.
Своего рекордного веса древний кит мог достигать из-за того, что его кости были плотнее и тяжелее, чем у синего кита. Такой тяжелый скелет характерен для прибрежных морских млекопитающих — в том числе ламантинов.
Поэтому не исключено, что Perucetus colossus также жил на мелководье, в прибрежных водах, собирая пищу на морском дне или поедая тонны криля и других крошечных морских существ. Правда, череп древнего кита не найден, поэтому понять, каким был его рацион, пока довольно сложно.
Ранее сообщалось, что на Шпицбергене нашли кости древнейшего ихтиозавра.
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