Ученые исследовали перец в противогазах (он слишком острый)

Trinidad Scorpion Moruga Blend – самый острый стручковый перец в мире.

Однажды в районе Моруга республики Тринидад и Тобаго, находящейся в южной части Карибского моря, был выращен перец, которому суждено было стать самым острым стручковым перцем в мире. По предложенной химиком Уилбуром Сковиллом шкале для сравнения степеней остроты стручковых перцев плоды Trinidad Scorpion Moruga Blend могут иметь более 2 миллионов единиц. Из-за невероятной остроты этого перца во время его исследования ученые работали в противогазах, двух парах латексных перчаток и защитных костюмах. Тем не менее, по словам одного из исследователей, все равно чувствовалось легкое жжение кожи рук.

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Если вы решитесь откусить кусочек перца Trinidad Scorpion Moruga, то в первые минуты подумаете, что он совсем не острый. Однако уже через несколько минут степень жгучести начнет стремительно расти, и вам покажется, будто ваши язык, горло и пищевод пылают огнем! Кровяное давление поднимется, лицо покраснеет, а глаза начнут сильно слезиться. У некоторых попробовавших этот перец даже появлялись приступы тошноты.



Впрочем, не все плоды этого перца могут достигать такой остроты. Чаще всего, плоды Trinidad Scorpion Moruga имеют чуть более 1,2 миллионов единиц по шкале Сковилла. Степень остроты перца зависит, прежде всего, от условий, в которых он выращивался. Если, например, растению недоставало воды, и температура окружающей среды была слишком высокой, то его плоды будут острее, чем плоды тех растений, что выращивались в более благоприятных условиях.



Кроме остроты, Trinidad Scorpion Moruga Blend примечателен своим нежным фруктовым ароматом, благодаря которому его плоды, добавленные в пищу в очень малом количестве, придают блюду пикантный и, в то же время, приятный вкус.