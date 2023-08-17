Съел – и похудел: существуют ли продукты с отрицательной калорийностью? Отвечает эксперт

Мнение специалистов: это сложный вопрос.

Пища обеспечивает организм различными питательными веществами, в том числе углеводами, жирами и белками. Но на то, чтобы переваривать и перерабатывать любую пищу, которую мы едим, организм тоже расходует энергию.

Количество энергии, получаемой организмом, измеряется в калориях, содержащихся в еде или напитке. Эта энергия нужна организму для правильной работы... да и любой работы вообще. Информация о калорийности представлена в килокалориях (ккал). Среднестатистическому мужчине требуется потреблять примерно 2500 ккал в день, а среднестатистической женщине – около 2000 ккал в день. Однако такая суточная потребность в калориях может отличаться в зависимости от возраста, веса, роста и повседневной деятельности человека.

Всем известно: дисбаланс в потреблении и трате калорий может менять вес человека. Если изъясняться очень упрощенно, люди, скорее всего, прибавят в весе, если будут потреблять больше калорий, чем использует их тело, поскольку дополнительная энергия откладывается в виде жира. С другой стороны, человек, скорее всего, похудеет, если будет вести образ жизни с дефицитом калорий – тело будет использовать накопленный жир для получения энергии.

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Но существуют ли продукты с отрицательной калорийностью – то есть такая пища, на переваривание и переработку которой требуется больше калорий, чем она естественным образом содержит и дает организму человека? По словам диетолога Антигоны Сенн из Henry Ford Health, вопрос этот сложный.

Некоторые разрекламированные продукты «с отрицательной калорийностью», – фрукты и овощи с высоким содержанием воды. Большинство из них состоят из углеводов с очень небольшим количеством жиров или белков. Конкретные примеры включают морковь, помидоры, арбузы, яблоки, грейпфруты и брокколи.

На переваривание пищи и усвоение содержащихся в ней питательных веществ приходится почти 10% энергии, которую человек расходует в течение дня. Низкокалорийные продукты, такие как огурцы, салат айсберг, сельдерей и листовая зелень, содержат мало калорий, но требуют энергии для переваривания.

Если отталкиваться от этого «уравнения», то можно прийти к выводу, что низкокалорийные продукты с высоким содержанием клетчатки приведут к дефициту калорий. Однако научных данных, подтверждающих эту теорию, нет. Помимо этого, продукты такой категории состоят в основном из воды, поэтому для их переваривания и переработки и не требуется много энергии.

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Доктор Сенн отмечает, что многие фрукты и овощи очень низкокалорийны, но также богаты клетчаткой и водой, которые насыщают человека – и это не так уж плохо. Несмотря на то, что продуктов с отрицательной калорийностью фактически не существует, многие продукты, которые так называют, по-прежнему очень питательны. Поскольку они низкокалорийны и содержат много воды, их все же можно есть в достаточно больших количествах, утоляя голод, но не потребляя слишком много калорий.