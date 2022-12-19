Как семена, которые пролежали 30 лет в вечной мерзлоте, удалось прорастить

При этом выжили и все патогены. Продолжаем рассказывать про самые интересные научные эксперименты разных лет.

В 1984 году Nordic Gene bank начал 100-летний эксперимент по хранению семян в заброшенной шахте севернее города Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген. Эксперимент был поставлен с целью мониторинга долговечности семян в условиях вечной мерзлоты, а также изучения выживаемости патогенов.

В эксперимент были включены 17 видов сельскохозяйственных и садовых культур, обычно выращиваемых в скандинавских странах по 2-3 сорта каждой культуры. Изучение выживания патогенов включало в себя опыт с семенами 11 культур, естественным образом загрязненных болезнетворными микроорганизмами.

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Программа испытаний включает тесты на всхожесть и выживаемость патогенных микроорганизмов каждые 2,5 года в течение первых 20 лет, а затем каждые 5 лет в течение последних 80 лет. Всего 25 идентичных наборов тестовых семян, помещенных в герметичные стеклянные пробирки, были упакованы в деревянные коробки, по одной коробке на каждый запланированный год испытаний. Не так давно подвели итоги первых 30 лет эксперимента.

Результаты показали, что 9 из 17 видов через 30 лет сохранили более 90% их начального процента прорастания. Свекла (Beta vulgaris), лук (Allium cepa), огурец (Cucumis sativus) и луговой мятлик (Poa pratensis) сохранили от 97% до 99%. Худшие результаты показала рожь (Secale cereale), потеряв 51% первоначального прорастания.

Средняя всхожесть всех тестируемых образцов упала с начала эксперимента к 30 году с 87,2% до 76,9%. При этом все патогены выжили в течение 30 лет.

В дальнейшем ученые планируют расширить эксперимент, включив в исследование большее количество различных культур. По словам исследователей, новый эксперимент планируется проводить во Всемирном семенохранилище на Шпицбергене при температуре -18 °C.