Сенсационный метод: раковые клетки заставят совершить самоубийство

Ученые, кажется, нашли новый способ избавляться от раковых опухолей.

Ученые разработали и протестировали новый потенциальный метод лечения рака, который работает аналогично вакцинам против COVID-19. Этот метод включает в себя доставку молекул мРНК к раковым клеткам и их обман для производства токсичных белков, которые убивают опухоли.

Внутри всех живых клеток есть рибосомы, представляющие собой крошечные фабрики по производству белков. Какие именно белки они производят, зависит от «чертежей», которые они получают, и они исходят из молекул матричной РНК (мРНК).

За последние несколько десятилетий ученые обнаружили, что они могут использовать этот механизм для производства полезных белков по мере необходимости. Эта технология мРНК была значительно ускорена пандемией COVID-19, поскольку BioNTech и Moderna разработали вакцины, которые работали, «уговаривая» наши клетки производить шиповидные белки, подобные вирусу, вызывая иммунный ответ, который обучал наш организм бороться с последующими инфекциями.

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С тех пор ученые обратили свое внимание на рак, экспериментируя с использованием мРНК для производства белков, имитирующих белки, вырабатываемые опухолями, помогая запустить иммунный ответ против рака. Этот способ может быть особенно перспективным в сочетании с другими методами лечения, такими как иммунотерапия.

Но для нового исследования ученые из Тель-Авивского университета в Израиле создали лечение рака мРНК, которое работает по-другому. Молекулы мРНК кодируются для производства токсина, который производят бактерии, а затем упаковываются в липидные наночастицы и вводятся в опухоли. Это заставляет клетки начать вырабатывать токсин и эффективно отравлять себя. Ученые говорят, это может быть более безопасным вариантом, чем химиотерапия, которая также наносит вред здоровым клеткам.

«С помощью простой инъекции в ложе опухоли мы можем заставить раковые клетки совершить самоубийство, не повреждая здоровые клетки. Более того, раковые клетки не могут выработать устойчивость к нашей технологии, как это часто бывает с химиотерапией, потому что мы всегда можем использовать другой природный токсин», – Дэн Пир, соавтор исследования.

В тестах на мышах с меланомой от 44 до 60% раковых клеток уничтожались после одной инъекции. Рост опухоли замедлился, и у мышей значительно улучшилась выживаемость по сравнению с контрольными мышами. Никаких побочных эффектов у животных не наблюдалось.

Как бы интригующе ни звучала эта идея, важно помнить, что исследование только начинается. Нет никакой гарантии, что метод будет эффективным у людей, и сейчас необходимо провести более масштабные испытания на животных.