Шедевр наскального искусства: человек-богомол

Богомолов считали мистическими существами, живущими на границе земного и сверхъестественного миров.

Иран сохранил множество свидетельств древнего наскального искусства. По всей стране насчитывается более 50 000 петроглифов. В марте 2020 года ученые из Тайваня и Ирана сообщили о результатах исследования одного из них. Выцарапанное на камне изображение размером 11×14 см было обнаружено во время съемок 2017–2018 годов в Центральном остане страны. На нем было изображено существо с головой и шестью конечностями. Отчасти рисунок напоминал известный петроглиф «приседающий человек», который встречается по всему миру.

Анализируя отличия, ученые решили сравнить силуэт с изображениями насекомых, встречающихся в регионе. Неизвестно, как часто древние люди увековечивали этих представителей фауны: такие рисунки легко принять за орнамент. Но в данном случае аналогия оказалась верной: большое сходство обнаружилось с богомолом. Принимая угрожающую позу в случае опасности, они разводят свои передние ноги, и именно так выглядят верхние конечности на петроглифе.

Фото: Mahmood Kolnegari / Journal of Orthoptera Research

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Еще один общий аспект — большая треугольная голова: «моделью» мог быть богомол семейства эмпузовых (Empusidae). А если треугольник на картинке являлся не головой, а переднеспинкой, то вдохновивший художника богомол мог относиться к виду Idolomantis, в наши дни вымершему, но широко населявшему доисторический Иран.

Фото: Wikimedia Commons

На протяжении веков богомолы наделялись мистическими свойствами; они считались посредниками между земным и сверхъестественным мирами. В египетской «Книге Мертвых» эти насекомые упоминаются как проводники в загробное царство, а среди доисторических пиктограмм Южной Африки были замечены изображения полулюдей-полубогомолов.

Группа исследователей предположила, что рисунок создан не ранее, чем 40 000 лет назад и не позднее, чем 4 000 лет назад.