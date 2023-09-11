Школьница раскопала череп кита возрастом 34 миллиона лет

Ей помогал учитель.

Ученица средней школы Алабамы и ее учитель обнаружили окаменелые останки кита, жившего 34 миллиона лет назад. Считается, что это базилозавр – хищный кит, живший в эпоху эоцена (от 56 до 33,9 миллионов лет назад), когда территория штата была покрыта водой.

16-летняя Линдси Столлворт и Эндрю Джентри, биолог-эволюционист и преподаватель Школы математики и естественных наук Алабамы, раскапывали лесной участок семьи Столлворт в округе Монро, поскольку ранее там были обнаружили окаменелые зубы акулы. Всего через несколько часов поисков пара обнаружила огромные кости, торчащие из холма.

«Как только мы начали копаться в этом и искать, мы постепенно поняли, что на самом деле нашли», – Линдси Столлворт.

Джентри рассказал, что изначально они очень плохо представляли, что обнаружили. Было понятно только, что это крупное позвоночное животное. Примерно через неделю медленного удаления излишков камня зубочистками и щетками им удалось обнажить большой зуб нижней челюсти большого животного.

«Я отправил фотографии зуба моему хорошему другу и коллеге-палеонтологу доктору Джеймсу Парэму из Калифорнийского университета в Фуллертоне, который, в свою очередь, отправил их доктору Хорхе Велес-Хуарбе в Музей естественной истории Лос-Анджелеса. Доктор Велес-Хуарбе специализируется на ископаемых морских млекопитающих, и он смог идентифицировать наше открытие как вид хищных китов базилозавров», – рассказал Джентри.

Линдси и Эндрю на раскопках Фото: Alabama School of Mathematics and Science

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Он добавил, что геология места раскопок была ранее датирована, а это означает, что они могли сразу определить возраст окаменелости.

Точный вид кита еще не определен. В эоцене Алабама была домом для множества примитивных китов, в том числе Basilosaurus cetoides – морского млекопитающего, жившего 34–40 миллионов лет назад и выраставшего до 18 миллионов в длину. Новый экземпляр может быть никогда ранее не встречавшимся видом семейства Basilosauridae.

«Мы раскопали только череп, и большая часть того, что мы раскопали, все еще заключена в камне. Мы вполне уверены, что этот кит является археоцетным [примитивным] китом семейства Basilosauridae, но пройдет несколько месяцев, прежде чем мы обнажим достаточно черепа, чтобы определить вид, к которому принадлежит кит», – Эндрю Джентри.

Череп сейчас доставлен в Школу математики и естественных наук Алабамы, где его очищают и изучают. Джентри и Столлворт планируют возобновить раскопки в следующем году.

«На данный момент у нас есть только череп, но во время раскопок черепа мы обнаружили несколько посткраниальных элементов, которые указывают на наличие большей части скелета. Следующим летом мы узнаем больше», – сказал Джентри.