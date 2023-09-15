Шнобелевская премия-2023: лизание камней, половая активность анчоусов и волосы в ноздрях трупов

Какие самые странные открытия были сделаны в этом году?
В Гарварде состоялась 33-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая присуждается «за достижения, которые заставляют сперва засмеяться, а потом – задуматься». Обычно церемония проходит в Гарвардском университете, но из-за пандемии COVID-19 ее уже несколько лет проводят онлайн. Итак, вот удостоившиеся ее победители:
- Номинация «Химия и геология»: за исследование, посвященное тому, почему ученые любят лизать камни.
Ян Заласевич из Лестерского университета рассказал, что если итальянский геолог XVIII века Джованни Ардуино пробовал свои находки на вкус для идентификации горных пород и минералов, то современные полевые геологи часто лижут камни по другой причине. «Мы делаем это для того, чтобы помочь зрению, а не вкусу, поскольку на влажной поверхности минеральные частицы видны лучше, чем на сухой», – отметил лауреат Шнобелевки.
- Номинация «Литература»: за изучение ощущений, которые люди испытывают, когда повторяют слово «много» много раз.
- Номинация «Машиностроение»: за эксперименты по «оживлению» мертвых пауков для их использования в качестве механических инструментов захвата.
- Номинация «Общественное здравоохранение»: за изобретение Стэнфордского туалета. Устройство оснащено разнообразными технологиями: оно проводит тестирование отходов жизнедеятельности человека на наличие признаков заболеваний, включает систему компьютерного зрения для анализа испражнений и может идентифицировать «пользователя» с помощью его уникального анального отпечатка.
- Номинация «Коммуникации»: за изучение умственной деятельности людей, умеющих говорить задом наперед.
- Номинация «Медицина»: за использование трупов для исследования того, равное ли количество волосков растет в каждой из двух ноздрей человека.
- Номинация «Питание»: за эксперименты по определению того, как электрифицированные палочки для еды и соломинки для питья могут изменить вкус еды.
«Вкус пищи может быть изменен мгновенно и обратимо с помощью электрической стимуляции – этого было бы трудно достичь с помощью обычных ингредиентов вроде приправ», – отметили японские учёные, которым вручили премию в этой номинации. По их словам, недавние исследования показали, что с помощью электростимуляции языка можно усилить соленость пищи.
- Номинация «Образование»: за «методическое» изучение скуки учителей и студентов.
- Номинация «Психология»: за эксперименты на городской улице, целью которых было выяснение того, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят других прохожих, смотрящих вверх.
- Номинация «Физика»: за измерение степени «влияния половой активности анчоусов» на перемешивание воды в океане.
Учёные обнаружили, что половая активность анчоусов, которые собираются ночью у побережья для нереста, может создавать небольшие вихри, перемешивающие различные слои воды в океане.
Впрочем, несмотря на то что многие из исследований, получивших Шнобелевскую премию, на первый взгляд кажутся абсурдными или лишенными смысла, организаторы намекают, что эти работы все же имеют научную ценность — пусть и весьма неочевидную.
В 2022 Шнобелевскую премию вручили ученым, которые исследовали, как спариваются скорпионы без анусов, какие тайны скрывают сцены с ритуальными клизмами на древней керамике майя и почему мороженое полезно при химиотерапии.
Читайте также
Шнобелевская премия-2023: лизание камней, половая активность анчоусов и волосы в ноздрях трупов
Странный предмет, найденный у побережья США, мог быть прототипом подводного аппарата XVII века
Впервые в истории: в эмбрионах свиней вырастили почки из человеческих клеток
Женщина с мертвым мозгом родила живого ребенка. Как это возможно?
В Турции нашли 3700-летние останки людей – у них сохранился мозг