Шнобелевская премия-2024: дыхание через анус, пьяные черви и голуби в ракетах

Какие самые странные открытия были сделаны в этом году?

В Массачусетском технологическом институте состоялась 34-я церемония вручения Шнобелевской премии, которая присуждается «за достижения, которые заставляют сперва засмеяться, а потом — задуматься». Последние несколько лет из-за пандемии Covid-19 ее проводили онлайн, но в 2024 году она, наконец, прошла очно. Итак, вот удостоившиеся «Шнобеля» победители:

Премия мира: голуби в ракетах

Главную Шнобелевскую премию в 2024 году посмертно получил психолог Беррис Фредерик Скиннер, который в 1960-х годах XX века проводил «эксперименты по размещению живых голубей внутри ракет для того, чтобы направлять эти ракеты». При этом сам Скиннер называл такие эксперименты «безумными».

Премия по физиологии: дыхание через анус

Млекопитающие могут дышать «энтерально» — то есть с помощью кишечника и ануса: столь неожиданное открытие сделала группа ученых из США и Японии, проведя серию экспериментов на мышах, крысах и свиньях. Правда, есть оговорка: дыхание через анус требует определенных химических и механических вмешательств.

Премия по медицине: польза болезненных плацебо

Специалисты из Германии, Бельгии и Швейцарии выяснили, что прием плацебо с болезненными побочными эффектами может быть эффективнее, чем прием плацебо без таких эффектов. Как оказалось, болезненные «побочки» чаще дают людям ощущение эффективного лечения.

Премия по демографии: фальшивые сверхдолгожители

Британские и австралийские ученые пришли к выводу, что большое количество сверхдолгожителей в ряде регионов (к примеру, Сардинии или Окинаве) объясняется столь банальными причинами, как ошибки в документах, отсутствие точных записей о дате рождения и махинации с пенсионными схемами.

Премия по ботанике: растения-имитаторы

Исследователи из США и Германии на примере латиноамериканской бокилы трехлистной изучили, как живые растения имитируют форму соседних пластиковых цветов. Как оказалось, бокила действительно может мимикрировать не только под живые растения, но и под их пластиковые аналоги.

Премия по биологии: напуганные коровы

В далеком 1939 году ученые опубликовали статью о том, в каких условиях коровы лучше дают молоко. В ходе экспериментов на спины коров сажали кошек, а рядом иногда взрывали бумажные пакеты. Благодаря этим опытам исследователи поняли: напуганные коровы дают меньше молока.

Премия по анатомии: направление заворачивания волос

Специалисты из Франции и Чили решили выяснить, в какую сторону заворачиваются волосы у людей в Северном и Южном полушариях Земли. Сравнив детей французов и чилийцев, ученые не пришли ни к каким точным выводам, хотя и отметили некие особенности, отличающие направление роста волос у «северян» и «южан».

Премия по физике: плавание мертвой форели

Ученый из Флоридского университета (США) озадачился вопросом того, как плавает в реках форель — живая и мертвая. По мнению специалиста, изучение строения тела и движений рыб могло помочь конструированию судов. Ученый сделал важное наблюдение: порой движения мертвой форели в воде «пугающе» похожи на движения живой.

Премия по химии: пьяные черви

Исследователи из Франции и Нидерландов, изучая свойства полимеров, подготовили работу об «использовании хроматографии для обнаружения пьяных и трезвых червей».

Премия по теории вероятности: подкидывание монетки

Более 50 ученых из разных стран мира выяснили: подкинутая вверх монетка чаще приземляется той стороной, которой ее подкинули, чем наоборот. Для того, чтобы прийти к этому важному выводу, исследователи подкидывали монеты почти 351 тысячу раз.

Впрочем, несмотря на то что многие из исследований, получивших Шнобелевскую премию, на первый взгляд кажутся абсурдными или лишенными смысла, организаторы намекают, что эти работы все же имеют научную ценность — пусть и весьма неочевидную.

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