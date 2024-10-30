Сигнал тревоги: крупнейший на планете моллюск может исчезнуть

За последние сто лет численность гигантской тридакны снизилась на 84%.

Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере (США) сообщили, что гигантская тридакна (Tridacna gigas), крупнейший в мире моллюск, известный своей огромной раковиной, оказался на грани исчезновения. Международный союз охраны природы (МСОП) пересмотрел статус сохранения Tridacna gigas, переведя ее из категории «уязвимые» в «находящиеся под угрозой исчезновения».

Основные угрозы для гигантской тридакны включают чрезмерную рыбную ловлю и изменения климата. За последние сто лет численность этого вида снизилась на 84%. Последнее обследование популяции Tridacna gigas было проведено в 1996 году, после которого МСОП включил этот вид в список исчезающих.

Реклама

Гигантская тридакна — это самый крупный двустворчатый моллюск в мировом океане. Он способен вырасти до полутора метров в длину и весить более 200 килограммов. Эти моллюски встречаются на мелководье около берегов Малайзии, Австралии и островов Фиджи. Ученые пока не знают, как именно тридакне удается достигать таких внушительных размеров. Подобно кораллам, эти моллюски взаимодействуют с водорослями, которые живут внутри их тел. Водоросли предоставляют моллюску дополнительное питание, а взамен получают безопасное жилище.

Ранее сообщалось, что самому большому и вонючему цветку в мире грозит исчезновение.