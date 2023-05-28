Синдром «дня сурка» заставил мужчину чувствовать, что он заново переживает одни и те же события

Ученые говорят, что это явление могло быть связано с осложнением болезни Альцгеймера.
Мужчина в возрасте 80 лет постепенно начал ощущать, что снова и снова становится свидетелем одних и тех же событий. Этот тревожный симптом, несколько напоминающий фильм 1993 года «День сурка», вероятно, возник как редкое осложнение болезни Альцгеймера, говорят исследователи.
Согласно отчету, опубликованному в журнале BMJ Case Reports, мужчина однажды пожаловался производителю своей электронной книги, потому что думал, что она продолжает показывать один и тот же материал, а также связался с техническим специалистом по поводу того, что его телевизор неоднократно показывал одни и те же новости.
Описывая свое затруднительное положение, он объяснил: «Куда бы я ни пошел, одни и те же люди на обочине дороги, те же машины позади меня с теми же людьми в них… та же одежда, те же сумки, те же слова… ничего нового».
Ученые описали это состояние как дежавю с воспоминаниями (DVRC). Оно иногда наблюдается при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера. Нейродегенеративные заболевания – это состояние, при котором клетки центральной нервной системы перестают работать и в конечном итоге умирают. Это состояние необратимо, и пока ученые не нашли никакого эффективного лечения.
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DVRC отличается от более привычного дежавю, преходящего и странного ощущения, которое вы испытывали в настоящем раньше. В то время как дежавю описывает мимолетное ощущение, DVRC – это устойчивое восприятие того, что новые встречи – это повторение предыдущего опыта.
Люди с DVRC часто не понимают своего состояния и развивают похожие на бред ложные убеждения и поведение, чтобы оправдать свое ненормальное восприятие, пишут авторы отчета. В совокупности это ложное восприятие в сочетании с производством ложных доказательств в его поддержку известно как воспоминающая конфабуляция.
Случай DVRC был описан у нескольких других пациентов с нейродегенерацией, в том числе у некоторых с болезнью Альцгеймера. Точная причина DVRC остается неясной, но есть предположение, что дисфункция гиппокампа, части мозга, которая помогает преобразовывать кратковременные воспоминания в долговременные, может вызывать «ложное чувство воспоминаний».
DVRC также наблюдается при некоторых неврологических заболеваниях, включая височную эпилепсию и черепно-мозговую травму, а также при психических расстройствах, таких как шизофрения. В одном зарегистрированном случае это было связано с приемом человеком 5-гидрокситриптофана, соединения, которое в организме превращается в химический серотонин.
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Нейропсихологическая оценка мужчины в недавнем случае выявила потерю памяти, импульсивное поведение и снижение когнитивных функций, и он часто объединял две отдельные истории в одну. Сканирование мозга выявило необычно низкую активность в левой височной доле, области морщинистого внешнего слоя мозга, расположенной за левым ухом, и лобных долях, при этом аномалии были более выражены справа, чем слева.
Врачи также исследовали спинномозговую жидкость мужчины, которая окружает и смягчает головной и спинной мозг. Они обнаружили, что в спинномозговой жидкости уровень белка амилоида бета-42 был снижен, а уровень тау-белка был погранично повышен. Это признаки болезни Альцгеймера.
Мужчине была проведена пробная иммунотерапия, но это лечение было прекращено из-за отсутствия клинического улучшения. Через четыре года после появления симптомов мужчина показал худшие результаты когнитивных тестов, чем во время первоначальной оценки. Тем не менее, он продолжал жить дома и был способен ухаживать за собой.
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