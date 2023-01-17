Скандальная гипотеза нейробиолога: ти-рекс был довольно умным динозавром

Впрочем, это не точно – часть научного сообщества скептически относится к данному исследованию.

Ученые никак не могут оставить в покое самого известного динозавра на Земле. К множеству исследований о грозном хищнике юрского периода добавилось еще одно. Оно утверждает, что теропод, известный как Tyrannosaurus rex, был умнее, чем считалось.

Нейробиолог Сузана Эркулано-Оузель использовала данные о современных птицах и рептилиях, чтобы сделать вывод о том, как количество нейронов увеличивается с увеличением массы мозга. Затем она экстраполировала эти данные, чтобы предсказать, сколько клеток мозга T. rex могло поместиться в его маленьком головном мозге.

Сузана Эркулано-Оузель – бразильская исследовательница, специализирующаяся на сравнительной нейроанатомии. Ее результаты включают метод подсчета нейронов мозга человека и других животных и взаимосвязь между площадью коры головного мозга, толщиной и количеством кортикальных складок. Она окончила биологический факультет Федерального университета Рио-де-Жанейро и была научной сотрудницей Института исследований мозга Макса Планка во Франкфурте.

По оценкам исследовательницы, тираннозавр мог похвастаться примерно тремя миллиардами нейронов, упакованных в его крохотный мозг весом 343 грамма, а это не так мало! Во всяком случае, больше чем, например, у павиана, относящегося к отряду приматов, который считается самым высокоинтеллектуальным отрядом живых существ на планете.

Также, по оценкам исследования, у родственника тираннозавра – алиорамы (род Alioramus) – было около миллиарда мозговых нейронов в мозге весом всего 73 грамма. Такое соотношение примерно соответствует соотношению нейронов с весом мозга у капуцина.

Сузана Эркулано-Оузель нейробиолог из Федерального университета Рио-де-Жанейро «Если бы эти цифры отражали мозговитость, это делало бы этих животных не только гигантскими, но и долгоживущими, наделенными гибким мышлением и, таким образом, даже более величественными хищниками, чем считалось ранее. Двуногий хищник размером со слона, но проворный, наделенный интеллектом макаки или павиана, должен был быть действительно чрезвычайно смышленым животным».

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Согласно выводам исследовательницы, такое количество нейронов в мозгу у тираннозавров означало бы, что они были «приматами» своего времени, а следовательно, у них было всё необходимое для поддержания жизни до 40 лет. Гипотезы учёной заходят ещё дальше: она предполагает, что тираннозавры могли использовать инструменты и передавать опыт потомству, что могло бы напоминать о некоем подобии культуры, как у современных китообразных (например, некоторые дельфины готовят рыбу по семейному рецепту).

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Comparative Neurology и сразу столкнулось с резкой критикой. Так, палеобиолог из Бристольского университета Тесс Галлахер считает, что выводы нового исследования чересчур амбициозны.

«Не поймите меня неправильно, ти-рекс, вероятно, был умнее, чем мы думаем, но чтобы он мог использовать инструменты? Это очень серьезное заявление», – Тесс Галлахер.

Кроме того, тогда как Эркулано-Оузель считает, что мозг теропод полностью заполнял их черепную полость, а другие исследования показывали, что мозг тираннозавра занимал только от трети до половины его эндокраниального пространства. И, в любом случае, мозговые извилины и синаптические связи часто считаются лучшими показателями интеллекта, чем общий размер мозга или даже количество содержащихся в нем клеток.

Вороны, например, удивительно умные существа с относительно небольшим мозгом, и у них меньше мозговых нейронов, чем у павианов, но они превосходят их в когнитивных задачах, говорит Кай Каспар, зоолог из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии.

Но костяные черепа динозавров сохранились до наших дней, а мозги – нет, так что это все, на что действительно приходится обращать внимание ученым, пытаясь представить, какими были эти доисторические существа. Эркулано-Оузель утверждает, что оценка количества нейронов по массе мозга – это метод, который применялся к сотням видов млекопитающих, птиц и нептичьих динозавров, поэтому он надежен. Но она также отмечает, что при этом мозг животных превращается «в однородный суп» из плавающих клеток мозга, которые на самом деле состоят из слоев ткани.

По всей видимости, грозные хищники, во многом популяризованные знаменитым кинематографическим хитом режиссера Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», еще долго будут привлекать внимание ученых, и нам предстоит узнать о них ещё немало противоречивых открытий.