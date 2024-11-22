Скелет этого динозавра продали на аукционе за 6 миллионов евро

Апатозавры, к которым принадлежат остатки проданного гиганта, бродили по территории современной Северной Америки около 145-200 миллионов лет (и мирно жевали листву).

Самый большой динозавр, когда-либо выставленный на аукционе, был продан во Франции за 6 миллионов евро.

Динозавр, названный «Вулкан», имет длину на 22 метра и принадлежит к роду апатозавров: его особенно длинная шея позволяла гиганту с лёгкостью дотягиваться до листвы на самых высоких деревьях. Скелет найденного животного состоит из около 300 костей – подлинными из них однако являются примерно 75-80%, остальные имитация. Возраст Вулкана оценивается в 150 миллионов лет — хотя сам по себе ящеротазовый прожил около 45 лет. По словам исследователей, при жизни он весил около 20 тонн.

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Остатки апатозавра были обнаружены в штате Вайоминг, США в 2018 году – местные законы позволяют частными коллекторам производить раскопки в поисках древностей. Раскопки Вулкана шли с 2019 по 2021 год благодаря пожертвованиям французского инвестора, а потом динозавра отправили во Францию на реставрацию.

Аукцион по определению судьбы динозавра-вегетарианца состоялся на прошлой неделе. Начальная цена лота составляла 3 миллиона евро. Анонимный покупатель предложил выкупить остатки Вулкана за 4,7 миллионов евро, но с учётом расходов на перевозку динозавра сумма возросла до 6 миллионов. Новый владелец обещал, что не спрячет скелет динозавра в недрах своего особняка, а предоставит его в пользование музею на радость публике.

Кстати, самым дорогим когда-либо проданным скелетом динозавра является «Апекс» – его выкупили этим летом в на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 44,6 миллионов долларов, несмотря на то что изначальная ставка тоже была в районе 6 миллионов долларов. Скелет «Апекса» также является одним из самых полных: частному палеонтологу из Колорадо удалось собрать 254 из 319 костных элементов гиганта.