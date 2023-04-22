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#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Скелет тираннозавра Тринити продали на аукционе за 6 миллионов долларов

Фото: Koller auction house

Ему больше 65 миллионов лет.

Скелет динозавра Tyrannosaurus rex по прозвищу Тринити, состоящий из костей трех разных тираннозавров, был продан за 6,1 миллиона долларов США на аукционе Koller в Швейцарии.

Скелет возрастом от 65 до 67 миллионов лет был выставлен на аукцион анонимным лицом из США, и ожидалось, что он будет стоить дороже шести миллионов долларов. Владельцем Тринити после торгов стал коллекционер современного искусства и реликвий динозавров.

Аукционист Сирил Коллер сказал, что впервые в Европе и только в третий раз в мире на аукционе был выставлен целый скелет тираннозавра исключительного качества.

«Это был замечательный аукцион, потому что мы показывали Тринити в течение двух с половиной недель в концертном зале в Цюрихе. И более 30 тысяч посетителей пришли полюбоваться на тираннозавра, в том числе много детей», – Сирил Коллер.

Коллер выразил оптимизм по поводу того, что, хотя скелет и был продан частному покупателю, он все же будет выставляться для публики.

«Я на 100% уверен, что где-то в будущем мы снова увидим Тринити», – сказал он.

Размеры скелета: 3,9 метра в высоту, 11,6 метра в длину и 2,65 метра в ширину. Более половины костей скелета оригинальные, а остальные сделаны из гипса и слепков из эпоксидной смолы.

Тринити состоит из составного скелета из 293 костей трех динозавров, раскопанных между 2008 и 2013 годами в формациях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге. Там же были найдены два других скелета тираннозавра, которые также были проданы на аукционе.

Тираннозавр по прозвищу Сью был продан в 1997 году за 8,4 миллиона долларов, прежде чем тираннозавр Стэн установил мировой рекорд с ценой 31,8 миллиона долларов на аукционе Christie’s в 2020 году.

Большинство палеонтологов протестуют против торговли окаменелостями динозавров, предупреждая, что такая практика мешает исследователям изучать останки.

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