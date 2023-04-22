Скелет тираннозавра Тринити продали на аукционе за 6 миллионов долларов

Ему больше 65 миллионов лет.
Скелет динозавра Tyrannosaurus rex по прозвищу Тринити, состоящий из костей трех разных тираннозавров, был продан за 6,1 миллиона долларов США на аукционе Koller в Швейцарии.
Скелет возрастом от 65 до 67 миллионов лет был выставлен на аукцион анонимным лицом из США, и ожидалось, что он будет стоить дороже шести миллионов долларов. Владельцем Тринити после торгов стал коллекционер современного искусства и реликвий динозавров.
Аукционист Сирил Коллер сказал, что впервые в Европе и только в третий раз в мире на аукционе был выставлен целый скелет тираннозавра исключительного качества.
«Это был замечательный аукцион, потому что мы показывали Тринити в течение двух с половиной недель в концертном зале в Цюрихе. И более 30 тысяч посетителей пришли полюбоваться на тираннозавра, в том числе много детей», – Сирил Коллер.
Коллер выразил оптимизм по поводу того, что, хотя скелет и был продан частному покупателю, он все же будет выставляться для публики.
«Я на 100% уверен, что где-то в будущем мы снова увидим Тринити», – сказал он.
Размеры скелета: 3,9 метра в высоту, 11,6 метра в длину и 2,65 метра в ширину. Более половины костей скелета оригинальные, а остальные сделаны из гипса и слепков из эпоксидной смолы.
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Тринити состоит из составного скелета из 293 костей трех динозавров, раскопанных между 2008 и 2013 годами в формациях Хелл-Крик и Лэнс-Крик в Монтане и Вайоминге. Там же были найдены два других скелета тираннозавра, которые также были проданы на аукционе.
Тираннозавр по прозвищу Сью был продан в 1997 году за 8,4 миллиона долларов, прежде чем тираннозавр Стэн установил мировой рекорд с ценой 31,8 миллиона долларов на аукционе Christie’s в 2020 году.
Большинство палеонтологов протестуют против торговли окаменелостями динозавров, предупреждая, что такая практика мешает исследователям изучать останки.
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