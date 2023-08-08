Склеп с пустыми гробницами обнаружен в английском кафедральном соборе

Находки были сделаны в ходе работ в знаменитом Эксетерском соборе в Англии.

Археологи, проводящие раскопки Эксетерского собора в Англии, обнаружили главный алтарь церкви XII века, подземный средневековый склеп и гробницы двух епископов – пустые.

Собор, построенный около 1400 года, стоит на том же месте, что и первоначальное здание 1114 года постройки, возведенное в нормандском архитектурном стиле. В 1066 году норманны отправились из Франции, чтобы вторгнуться в Англию. Хотя две башни первоначальной постройки теперь примыкают к зданию как часть стен нефа, остальная часть англиканской церкви была перестроена примерно между 1270 и 1350 годами нашей эры в украшенном готическом стиле.

Раскопки в Эксетерском соборе Фото: Exeter Cathedral

Раскопки стали частью текущего строительного проекта по установке системы напольного отопления. Сначала археологи вскрыли напольные покрытия в алтаре и под капеллой (место, где размещается хор). Там они обнаружили подземные полы оригинального собора 900-летней давности.

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«За алтарем находится удивительно глубокая засыпанная территория, которая, как мы думаем, должна быть нормандским склепом. Это, безусловно, самое захватывающее археологическое открытие, когда-либо сделанное в Эксетерском соборе», – Джона Аллан, археолог собора и почетный научный сотрудник Эксетерского университета.

Как отмечают археологи, подземный склеп был засыпан примерно в 1300 году нашей эры, и это открытие противоречит давнему мнению о том, что в соборе его никогда не было. Удаление засыпки склепа выявило ряд пустых гробниц, которые, скорее всего, принадлежали двум епископам: Роберту Варелвасту (племяннику Уильяма Варелваста, епископа-основателя, умершего около 1155 года) и Уильяму Брюэру (умершему в 1244 году). Правда, пустые гробницы не удивили археологов: считается, что в 1320 году останки епископов были перезахоронены в другом месте.

Во время предыдущих раскопок в марте археологи обнаружили раннюю римскую улицу, деревянные постройки и стену римского дома, погребенную в монастырском саду собора.

Эксетерский собор (полное наименование – Кафедральный собор Апостола Петра в Эксетере) до сих пор используется прихожанами как англиканская церковь.