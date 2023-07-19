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Склонность к самоубийству и дар предвидения: что случится, если в человека ударит молния?

Фото: Bored Panda

Фигуры Лихтенберга – одно из последствий удара молнии

Последствия, как утверждают эксперты, могут быть самыми разнообразными.

Большинство людей, которые погибают от ударов молнии, умирают мгновенно от остановки сердца, поскольку мощное электрическое напряжение молнии нарушает его естественный ритм. У людей, пораженных молнией, также могут быть повреждены барабанные перепонки. Среди других последствий – паралич дыхательной системы и множественные ожоги.

Но молния не убивает всех своих жертв – около 90% пострадавших выживают. Удар молнии может пройти сквозь ваше тело за доли секунды, и этого часто недостаточно, чтобы оставить какой-то след.

Однако выжившие люди обычно страдают повреждением нервов, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и неврологическими симптомами, «похожими на травмы после сотрясения мозга, которые получают футболисты», говорит доктор Мэри Энн Купер из Национального по грозобезопасности из Иллинойского университета в Чикаго.

По словам доктора Купер, неясно, как именно происходят эти травмы головного мозга, учитывая небольшое количество ударов молнии и относительную нехватку финансирования для исследований. Однако эксперты считают, что они, вероятно, вызваны комбинацией разрыва тканей от тока и тупой травмы от резкого изменения барометрического давления.

Эти состояния могут быть весьма тяжелыми. По данным Национальной метеорологической службы, некоторые выжившие сообщают о потере памяти, хронической нервной боли, депрессии и даже о том, что они считают «экстрасенсорными способностями», такими как предвидение.

Некоторые выжившие сообщают о похожих на папоротник «фигурах Лихтенберга», которые появляются на коже, они, как считается, возникают из-за утечки жидкости из поврежденных кровеносных сосудов в окружающие ткани.

В отчете о болезни из Медицинского журнала Новой Англии за 2020 год 54-летний мужчина, пораженный молнией, был описан как «находящийся в ступоре, с онемением частей тела и фигурами Лихтенберга на левой руке и бедре, спине и ягодицах». Тем не менее, он сообщил, что симптомы были безболезненными и исчезли через два дня.

Мировой рекорд по количеству поражений молнией принадлежит Рою Салливану, смотрителю национального парка Шенандоа. С 1942 по 1977 год в Салливана семь раз ударяла молния. Хотя он получал ожоги от того, что загорелись волосы и одежда, Салливан пережил все семь ударов. Мужчина умер, покончив с собой в 1983 году – в возрасте 72 лет.

Эксперты указывают, что только от 3% до 5% ударов молнии являются прямыми попаданиями. Контактные травмы, возникающие при прикосновении человека к объекту – например, к дереву или зданию – при ударе молнии, составляют еще 5% поражения молнией. Наиболее распространенные поражения молнией происходят от боковых вспышек и тока заземления, которые в совокупности покрывают более 80% поражений молнией.

По словам экспертов, осведомленность о последствиях ударов молний сегодня особенно важна, поскольку в ближайшее время мы будем сталкиваться с все более экстремальной погодой по всему миру.

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