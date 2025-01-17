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Сколько длился самый длинный год в истории?

Сколько длился самый длинный год в истории?

Из-за масштабной реформы римского календаря самый длинный год в истории продлился 445 дней.

В современном мире год длится 365 дней, а в високосные годы – на день больше. Подобный счёт времени был введён древнеримским правителем Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. До этого нововведения римляне опирались на лунный календарь, где месяцы имели переменную длину: то есть четыре месяца продолжались по 31 дню, семь месяцев — по 29, и один месяц длился 28 дней. Правда, раз в несколько лет вводился ещё один дополнительный месяц Марцедоний (назван в честь богини торговли Мерцедони), чтобы компенсировать разницу между лунными и солнечными годами. Ввиду этого последнего фактора количество дней в году могло сильно варьироваться (от 355 до 383). 

Система была сложной и приводила к путаницам в праздниках и временах года. Реформа Цезаря была призвана сделать исчисление более понятным и стабильным, да и в целом «подбить» календарь к солнечным, а не лунным циклам. Правда, переход от одной системы исчисления к другой привёл к необычному явлению: 46 год до нашей эры, ознаменовавший переход к юлианскому календарю, стал самым продолжительным годом в истории. Властям пришлось ввести два дополнительных месяца (между ноябрем и декабрем), чтобы синхронизировать старую и новую системы. В итоге тот год продлился целых 445 дней и вошёл в историю как «год путаницы». 

Позже юлианский календарь заложил основу для григорианского календаря с его 365 днями в году (помимо високосных), которым в России пользуются по сей день. 

Кстати, сам «календарь» возник от слова «календы» – так римляне называли первые числа месяца, когда должники платили проценты; то есть «календарь» — это по сути «долговая книга».

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