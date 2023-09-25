Сколько клеток в организме человека?

Новое исследование дает ответ на этот вопрос. Спойлер: очень много.

Клетки – главные строительные блоки нашего тела. И теперь учёные получили примерную оценку того, сколько их у одного человека.

Для этого они проанализировали более 1500 научных статей, а потом провели собственное исследование. Выводы гласят: среднестатистический взрослый мужчина имеет около 36 триллионов клеток, в то время как у взрослых женщин их 28 триллионов, а у десятилетних детей – около 17 триллионов. Авторы нового исследования рассмотрели размер и количество 400 типов клеток в организме в 60 тканях, включая мышечные, нервные и иммунные клетки.

Прежние оценки давали приблизительно такое же количество клеток у взрослых мужчин – от 30 до 37 триллионов. Но по словам авторов, до сих пор взаимосвязь между размером и количеством клеток во всем организме не изучалась.

«Мы были удивлены, увидев довольно регулярную обратную зависимость между размером и количеством клеток во всем человеческом теле. Другими словами, существует компромисс между размером и количеством клеток: чем больше клетка, тем меньше ее общее количество по сравнению с меньшими», – Ян Хаттон, ведущий автор исследования из Института математики Макса Планка в Лейпциге.

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«Эта закономерность охватывает семь порядков размера клеток: от крошечных эритроцитов до самых крупных мышечных клеток, что сравнимо с соотношением масс землеройки и синего кита», сказал Хаттон.

Авторы признали несколько недостатков, которые ограничивали возможности исследования. Например, они сосредоточились на телах «среднестатистических» взрослых и детей. Согласно данным Международной комиссии по радиологической защите, «стандартный» взрослый мужчина весит 70 кг, взрослая женщина – 60 кг, а 10-летний ребенок — 32 кг. Это, в частности, не отражает множества различий в размерах и весе, существующих между людьми.

«Конечно, существуют большие различия между различными анатомическими моделями. Но, за исключением различий в содержании жира и мышц в адипоцитах (жировых клетках) и миоцитах (мышечных клетках), большая часть различий, вероятно, незначительна», – Ян Хаттон.

Возможно, наиболее важным выводом учёных является оценка общего количества лимфоцитов человека, которые жизненно важны для нашего иммунитета. По оценкам ученых, в организме человека содержится два триллиона лимфоцитов, что в четыре раза превышает предыдущие оценки и может оказаться важным для здоровья и болезней, связанных с лимфоцитами, таких как ВИЧ или лейкемия, заключил Хаттон.