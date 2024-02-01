Сколько жили динозавры?

Что мы знаем о типичной продолжительности жизни динозавров? Например, что ти-рексы жили не так долго, как современные слоны.

В летописи окаменелостей палеонтологи могут найти немало информации о динозаврах – как они выглядели, чем защищались от врагов, что ели и даже – как они умерли. Но что мы знаем о том, как долго жили древние ящеры?

Эту информацию можно извлечь благодаря «годичным кольцам» в окаменевших костях. Тонкий срез кости животного имеет ряд параллельных линий, вызванных ростом кости. Новая линия образуется каждый год, поэтому подсчет этих линий дает точную оценку возраста животного.

Такие кольца, расположенные аналогично древесным кольцам, были обнаружены только в последние несколько десятилетий и показали, что жизнь большинства нептичьих динозавров была короче, чем жизнь существ аналогичного размера сегодня (несмотря на то что порой они вырастали до огромных размеров).

Например, грозная Сью из Чикагского полевого музея, один из самых полных экземпляров тираннозавра рекса, когда-либо обнаруженных, умерла в возрасте 28 лет. Об этом свидетельствуют ее годичные кольца. Между тем, травоядные утконосые динозавры, похоже, жили всего одно или два десятилетия, рассказал Томас Хольц, палеонтолог позвоночных из Университета Мэриленда.

«Я думаю, у многих людей может сложиться впечатление, что по крайней мере некоторые динозавры жили очень долго. Конечно, раньше и ученые так думали», – Стив Брусатте, палеонтолог позвоночных из Эдинбургского университета в Шотландии.

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Крупные современные животные, как правило, являются долгожителями. Так, африканские слоны (Loxodonta africana) могут жить до 70 лет, а гренландские киты (Balaena mysticetus) – до 200 лет.

Но динозавры – это совсем другая история.

Правда, существуют некоторые сложности с методом измерения возраста динозавров по их годичным кольцам. Одна из них касается костномозговой полости, камеры внутри кости, в которой вырабатывается костный мозг. По мере роста кости растет и костномозговая полость, поэтому она стирает некоторые ранние годичные кольца. Чтобы обойти эту проблему, исследователи могут наложить кости более мелких особей того же вида на недостающие линии у более крупных особей, чтобы оценить их общее количество. Еще одним осложнением является тип самой кости. Некоторые кости лучше подходят для обнаружения годичных колец, чем другие.

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Хотя динозавры жили не так долго, как некоторые современные крупные животные, между ними есть некоторые сходства. Например, более крупные животные, как правило, живут дольше, чем более мелкие, и то же самое обычно справедливо и в отношении динозавров.

По словам Хольца, завроподы – группа травоядных существ с длинной шеей – вероятно, проживали самую долгую жизнь среди всех динозавров: самые старые из них достигали возраста до 60 лет. Напротив, динозавр вида Stenonychosaurus inequalis весом около 50 килограммов вряд ли жил более пяти лет.

Есть некоторые идеи относительно того, почему у динозавров была такая короткая продолжительность жизни. Возможно, свою роль сыграл их метаболизм. Некоторые динозавры были хотя бы частично теплокровными, и у них был невероятно быстрый метаболизм для рептилий, что могло привести к быстрому росту и ранней смерти, говорят ученые.