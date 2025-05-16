Скоро в продаже: летающие автомобили становятся реальностью

Машины-самолеты смогут разгоняться в воздухе до 250 км/ч.

Уже в 2026 году в продажу могут поступить летающие автомобили словацкой компании Klein Vision, сообщает IFLScience. Предполагаемая стоимость гибридов будет достигать миллиона долларов (около 80 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Компания начала разработку AirCar несколько десятков лет назад, а в 2021 году первая модель машины получила официальное одобрение на полёты от Словацкого транспортного управления — после 70 часов летных испытаний. Более 200 взлетов и посадок были совершены в соответствии со всеми правилами Европейского агентства по безопасности полетов (EASA).

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В июне 2021 года летающий автомобиль совершил первый 35-минутный полет между аэропортами двух городов, Нитрой и Братиславой.

В конце этого лета в компании представили обновленную модель машины: хвост и крылья автомобиля сжимаются и выдвигаются в соответствии с «дорожным» или «воздушным» режимом. На земле AirCar 2 развивает скорость до 200 км/ч, а в воздухе все 250 км/ч. По подсчетам компании, один полет может растянуться на расстояние в 1000 километров. Именно этот прототип готовится поступить в продажу в следующем году. Стоимость летающего автомобиля будет начинаться от 800 000 долларов.

Основатель Klein Vision Стефан Кляйн недавно был удостоен Специальной награды за инженерное мастерство от Живых легенд авиации. Бизнесмен надеется, что разработка будущего позволит обычным людям ощутить на себе свободу полета. Правда, для использования летающего автомобиля придется получать не только водительские права, но ещё и лицензию пилота.