Случай из практики: в крови мужчины проросли псилоцибиновые грибы

К этому привело крайне неудачное самолечение – 30-летний американец провел не лучший эксперимент на своем организме.

Однажды специалисты из Медицинской школы Крейтонского Университета описали случай 30-летнего пациента, страдающиего от биполярного расстройства и опиоидной зависимости. По словам родственников, некоторое время назад он перестал придерживаться прописанных ему лекарств от биполярного расстройства и «переходил от депрессивного состояния к маниакальному».

Мужчина нашел в интернете отчеты, в которых описывался потенциальный терапевтический эффект галлюциногенов, таких как ЛСД и псилоцибиновые грибы, что побудило его сделать из грибов «грибной чай». Он отфильтровал чай, протянув его через ватный тампон, прежде чем ввести его себе внутривенно. В последующие дни он стал вялым, его начало тошнить, а кожа стала желтеть. Вскоре у него начался понос и рвота кровью.

Пациент был доставлен в отделение неотложной помощи. Врачи отметили, что он находился в измененном психическом состоянии. У него начали отказывать органы, в том числе печень и почки, а кровь дала положительный результат на бактериальную инфекцию, вызванную микробом Brevibacillus, и грибковую инфекцию, вызванную Psilocybe cubensis, – гриб, который он себе ввел, теперь рос в его крови.

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В дополнение к антибиотикам и противогрибковым препаратам, мужчине потребовалось включить аппарат искусственной вентиляции легких после того, как он испытал острую респираторную недостаточность, при которой жидкость скапливалась в воздушных мешках легких. К счастью, пациент пережил это испытание и позже был выписан из больницы.

Авторы научной статьи отметили, что псилоцибин может быть многообещающим средством от депрессии, тревоги и злоупотребления психоактивными веществами, но только при условии безопасного приема. Согласно отчету 2018 года, опубликованному в журнале Neuropharmacology, в большинстве исследований ученые вводят препарат в форме таблеток, но в некоторых случаях врачи вводили псилоцибин внутривенно. Но эти инъекции делаются в строго контролируемых дозах и под наблюдением врача. Они не содержат грибков; составной псилоцибин сам по себе не является живым и не может расти в организме.

При использовании в рекреационных целях грибы обычно превращают в чай, едят сырыми или сушеными, измельчают в порошок и кладут в капсулы или покрывают шоколадом — они не вводятся непосредственно в кровоток. Грибы вызывают измененное состояние, взаимодействуя с определенными рецепторами мозга; в частности, псилоцибин распадается на псилоцин, вещество, действующее в мозге как химический серотонин, который играет роль в настроении и восприятии.