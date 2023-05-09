Снимки Google Earth помогли найти секретные военные лагеря римлян

Открытие может изменить представление об истории Ближнего Востока.

Ландшафтный археолог из Оксфордского университета (Великобритания) Майкл Фрэдли обнаружил на спутниковых снимках Google Earth три древнеримских лагеря в иорданской пустыне. Предположительно, они могли быть построены во II веке нашей эры.

Лагеря расположены дальше друг от друга, чем человек может легко пройти за день — на расстояниях от 37 до 44 километров. Судя по всему, линия лагерей направлена к набатейскому городу Думат аль-Джандал (ныне Саудовская Аравия).

Однако обычные пути к городу вели через долину Вади-Сирхан. В связи с этим Майкл Фрэдли предположил, что найденные им лагеря были частью секретной римской миссии по нападению на Думат аль-Джандал с неожиданной стороны.

«Римские записи показывают, что после того, как его царь умер в 106 году нашей эры, Набатейское царство мирно перешло под прямое римское правление во времена императора Траяна. Но новые открытия предполагают, что переход к римскому правлению мог быть более насильственным, чем считалось ранее», — отметил археолог.

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