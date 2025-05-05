Собаки-оптимисты лучше «работают»: и мы можем влиять на их настроение

Состояние хвостатых влияет на их способность улавливать запахи.

В ветеринарной школе Бристольского университета продолжается серия экспериментов по определению взаимоотношений между оптимистичным настроением собак и их способностью определять запахи – в особенности запахи, связанные с опасными заболеваниями. Например, хвостатые способны даже выявлять у пациентов рак или различные инфекции.

Ранее результаты исследования под руководством Шарин Бистре Даббах показали, что собаки-оптимисты более успешно справляются с поставленными задачами (в том числе диагностическими). Причем оптимизм собак определяется благодаря тому, как быстро они подходят к миске с предполагаемым угощением.

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В ходе эксперимента исследователи ставили миску с едой в определенной локации, а пустое блюдо в противоположном месте. После того, как собаки узнавали разницу между двумя локациями, в новое место ставили третью миску. То, насколько быстро собака подбегала к новым местам, указывало на её склонность к оптимизму (то есть надежду на то, что новая миска будет полной) или пессимизму.

В следующей серии экспериментов с участием 18 собак и их владельцев животных подвергли дополнительному испытанию – им дали почувствовать запах пота или образец дыхания людей, находящихся в стрессовом состоянии (до сбора анализа их мучали арифметическими задачами) или в расслабленном (после прослушивания звуков релаксирующей музыки).

В результате исследователи заключили, что запах стресса делал собак более пессимистичными – они медленнее подходили к мискам в новых локациях, без ожидания угощений. Тем не менее, отсутствие оптимизма помогало собакам сохранять энергию благодаря избеганию разочарования, и лучше проявлять свои способности к обучению.

Таким образом, исследователи выяснили, что состояние людей напрямую влияет на настроение их питомцев – но осторожный пессимизм животных это не всегда плохо.