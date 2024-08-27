Сомнологи советуют есть на ночь киви: это поможет заснуть

Эксперты, специализирующиеся на улучшении качества сна, рекомендуют съесть киви перед тем как лечь в постель.

Именно киви, плоды которых содержат большое количество серотонина и антиоксидантов, могут помочь нам расслабиться перед сном и крепче заснуть, поясняют эксперты, которых цитирует британский таблоид The Mirror.

«Киви уже много лет является частью ритуала отхода ко сну многих людей, и наука подтверждает ценность киви как средства для сна», – рассказали специалисты-сомнологи.

Считается, что качество и длительность сна могут улучшиться уже после месяца употребления этого богатого витаминами продукта перед сном.

«Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витаминов, таких как фолиевая кислота и витамины группы В, которые могут помочь восстановить режим и справиться с некоторыми расстройствами сна».

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Важно помнить, что киви – это сахаросодержащий продукт. Конечно, сахар в нём содержится не в таком большом количестве как, например, в арбузах. Но при наличии соответствующих заболеваний или диабета, лучше для начала проконсультироваться с врачом, а не начинать поедать киви на ночь глядя.

Другими эффективными способами улучшения качества сна будет отказ от занятий спортом вечером. Исследования показали, что активные спортивные занятия в вечернее время нарушают естественный ритм организма, а вот спортивные занятия по утрам наоборот помогли многим участникам тестов улучшить качества сна. Также стоит воздежаться от употребления кофеина во второй половине дня – его усвоение организмом может занять до 10 часов, только после этого вещество уйдет из вашей кровеносной системы.

Интересный факт Хотя киви принято называть фруктом, по всем ботаническим признакам плод киви – это ягода.

В другой заметке мы писали о рекомендациях учёных съедать по два киви в день.