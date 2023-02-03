Людям старше 50 лет вредно спать меньше 6 часов в сутки

Это исследование длилось в течение 25 лет.

Долгосрочные исследования показывают, что сон менее шести часов в сутки в среднем возрасте увеличивает риск деменции.

«Используя данные 7959 участников исследования Whitehall II, мы изучили связь между продолжительностью сна и частотой деменции (521 диагностированный случай) на основе 25-летних наблюдений. Здесь мы сообщаем о более высоком риске деменции, связанном с продолжительностью сна шесть часов или меньше в возрасте 50 и 60 лет, по сравнению с нормальной продолжительностью сна (7 часов)», – пишут авторы работы.

«Сон важен для нормального функционирования мозга, а также считается важным для вывода из мозга токсичных белков, которые накапливаются при деменции», – Тара Спирс-Джонс, заместитель директора Центра исследований мозга при Университете в Эдинбурге.

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Ученые отмечают, что устойчивая короткая продолжительность сна в возрасте 50, 60 и 70 лет по сравнению со стойкой нормальной продолжительностью сна была связана с повышением риска деменции на 30% независимо от социально-демографических, поведенческих, кардиометаболических факторов и факторов психического здоровья людей.

Результаты исследования комментировал не участвовавший в работе Том Денинг, он возглавляет Центр деменции в Институте психического здоровья при Ноттингемском университете. По его словам, нельзя с уверенностью сказать, что деменция является причиной короткой продолжительности сна.

Хорошо известно, что люди с болезнью Альцгеймера страдают нарушениями сна. Фактически, бессонница, блуждания в ночное время и дневная сонливость характерны для людей с этим расстройством. По словам Денинга, аналогично этому, нарушения сна сами по себе могут быть признаком раннего развития деменции.

«В экспериментальных исследованиях действительно есть свидетельства проблемы курицы и яйца. Результаты можно повернуть в любом направлении», – Том Денинг.

Ранние исследования уже показывали связь между нарушениями сна и мозговыми расстройствами. Так, в 2017 году ученые показали, что у здоровых взрослых людей среднего возраста, которые плохо спали всего одну ночь, образовалось большое количество бета-амилоидных бляшек. Бета-амилоид – это белковое соединение, которое нарушает связь между клетками мозга, в конечном итоге убивая клетки по мере накопления в мозге.

По словам Элизабет Култхард, доцента кафедры неврологии деменции в Бристольском университете, поскольку новое исследование имело большую выборку в течение длительного периода времени, оно добавляет «новую информацию к формирующейся картине» о связи между депривацией сна и деменцией.