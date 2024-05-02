Советский препарат оказался эффективным средством от укуса гадюк

Первые испытания проводились на мышах.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых — ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами, многим приходится ампутировать конечности.
Основные жертвы змей — дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки. Там медпункты, как правило, плохо оснащены, и во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны.
Несколько лет назад Николас Кейсуэлл, биомедик из Ливерпульской школы тропической медицины в Англии, и его коллеги задались целью найти портативное и простое в применении средство, которое могло бы противодействовать некоторым из наиболее распространенных и опасных ядовитых токсинов, таким как металлопротеиназы змеиного яда.
Эти токсины вызывают массивное внутреннее кровотечение и повреждение тканей вокруг места укуса. Однако они имеют ахиллесову пяту. «Для функционирования им нужны ионы цинка», — говорит Кейсуэлл.
Препараты, используемые для лечения отравлений тяжелыми металлами, связывают свободные ионы металлов, поэтому исследователи задались вопросом, могут ли эти препараты также нейтрализовать ионы цинка. Один из таких препаратов — соединение под названием унитиол — справился с этой задачей.
Унитиол (дитиолпропансульфонат натрия) был впервые синтезирован в 1956 году советским ученым В. Е. Петрунькиным. Влияние DMPS на отравление тяжелыми металлами, в том числе полонием-210, было исследовано в последующие годы.
Ученые провели лабораторный эксперимент на мышах, вводя им яд гадюк, а спустя 15 минут после этого некоторым из них перорально вводили жидкую форму унитиола. Опыты показали, что препарат замедляет гибель таких животных, а в некоторых случаях позволяет им выжить. Например, в случае яда западноафриканской ковровой гадюки Echis ocellatus из пяти мышей две сохранили жизнь, а три прожили от 12 до 21 часов, тогда как все не получившие унитиол животные из контрольной группы погибли в течение четырех часов.
Унитиол также предотвращал местное повреждение тканей в месте инъекции яда, поэтому предполагается, что препарат может помочь предотвратить инвалидность в дополнение к спасению жизней. Также считается, что унитиол, вероятно, безопаснее стандартного противоядия, его легче производить, он обладает активностью в отношении различных видов змей и может применяться перорально, поэтому он перспективен для повторного использования при тропических змеиных укусах.
Команда исследователей решила, что нужно провести испытание препарата на безопасность в странах Африки к югу от Сахары — одной из областей, где укусы гадюк приводят к наибольшим жертвам среди населения. Такое исследование планировалось провести на 64 здоровых взрослых добровольцах из Кении.
Тем не менее, Кейсуэлл отмечал, что унитиол не может быть универсальным средством от укуса любых змей. Так, токсины, содержащиеся в яде кобр, в большей степени воздействуют на нервную систему, а не на кровь. Ученый предполагает, что создание универсальной таблетки от укусов змей является делом ближайшего будущего.