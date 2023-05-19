Создан первый полноразмерный 3D-скан «Титаника». Посмотрите, как он выглядит

Он показывает судно, каким вы его никогда не видели.

Более 700 000 изображений кораблекрушения, сделанных с подводных аппаратов, позволили создать фотореалистичную трехмерную цифровую модель. Исследователи из двух компаний потратили месяцы на рендеринг 16 терабайт данных для создания модели.

«Титаник» столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса и затонул на дно северной части Атлантического океана в апреле 1912 года, в результате чего погибло более 1500 пассажиров и членов экипажа. Теперь исследователи получили беспрецедентный взгляд на весь корабль на морском дне, создав цифровое сканирование обломков из сотен тысяч фотографий.

Летом 2022 года компания Magellan Limited, специализирующаяся на глубоководных картографах, провела полевые работы вместе с продюсерской компанией Atlantic Productions, которая снимает документальный фильм об этом процессе. Исследователи из двух организаций потратили шесть недель, используя подводные аппараты, чтобы сделать более 715 000 изображений места крушения «Титаника» шириной почти в пять километров, которое находится примерно на 3800 метров ниже поверхности океана. Затем эти изображения были сшиты вместе, чтобы создать трехмерную цифровую копию корабля.

«Мы использовали два ультрасовременных подводных аппарата под названием "Ромео" и "Джульетта", которые работали одновременно, чтобы обеспечить вид от третьего лица на процесс Digital Twining и гарантировать, что площадка не будет нарушена на протяжении всей операции. То, что мы создали, – это высокоточная фотореалистичная 3D-модель крушения. Раньше кадры позволяли вам видеть только один небольшой участок крушения за раз. Эта модель позволит людям уменьшить масштаб и впервые увидеть все целиком», – Герхард Зайферт, специалист Magellan по 3D-съемке.

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Когда исследователи закончили сканирование корабля, у них осталось 16 терабайт данных и 4К-видео затонувшего «Титаника». Месяцы обработки и рендеринга привели к созданию финальной 3D-модели, видео и кадры которой были выпущены Atlantic и Magellan. Модель изображает весь корабль, но также показывает более мелкие детали, такие как котлы, нераспечатанные бутылки шампанского и даже серийный номер на гребном винте. Эта новая модель может помочь историкам и инженерам узнать больше об обстоятельствах, приведших к печально известной гибели «Титаника».

Новая цифровая модель – еще одна демонстрация того, как современная наука помогает нам изучать известные кораблекрушения. В прошлом году команда объявила об обнаружении хорошо сохранившихся обломков Endurance, корабля, на борту которого в 1914 году находилась антарктическая экспедиция Эрнеста Шеклтона.

Ранее в этом году исследователи из Национального управления океанографии и атмосферы штата Мичиган и Ocean Exploration Trust нашли давно потерянный затонувший корабль в глубинах озера Мичиган. «Айронтон» затонул в 1894 году, и его больше никто не видел, пока команда не сфотографировала корабль с помощью сонара и не обнаружила, что он лежит прямо на дне озера.