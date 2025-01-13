Сперму комаров хотят сделать смертельной

Учёные из Австралии придумали новый способ как остановить распространении опасных заболеваний.

Генетики снова вплотную занялись комарами на пути борьбы с такими страшными болезнями как малярия и лихорадка денге.

В этот раз исследователи из Университета Маккуори в Австралии решили сделать сперму комаров «токсичной», чтобы она стала смертельно опасной для самок во время спаривания. Этот коварный способ обусловлен тем, что именно самки комаров кусают людей и животных и пьют их кровь, являясь в этот момент переносчиками смертельно опасных вирусов.

Реклама

Первые лабораторные испытания на плодовых мушках (дрозофилах фруктовых) показали, что после спаривания с «токсичными» самцами самки этого вида очень быстро погибали. Именно таким радикальным методом учёные и надеются решить проблему распространения малярии.

Используя метод «условной экспрессии», генетики планируют модифицировать сперму комаров таким образом, что определенные гены насекомых будут «включаться и выключаться» по желанию. Ядовитые белки попадут в семя комаров только после их выпуска в дикую природу – уже после того, как исследователи разведут в лабораторных условиях достаточно генетически модифицированных «токсичных самцов».

На данном этапе учёные планируют перейти непосредственно к экспериментам на комарах и убедиться, что подобные «убийственные» особи будут безопасны для всех, кроме самок своего вида – в первую очередь, для людей.