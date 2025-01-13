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Сперму комаров хотят сделать смертельной

Сперму комаров хотят сделать смертельной

Комар вида Anopheles punctipennis, которые являются переносчиками малярии

Учёные из Австралии придумали новый способ как остановить распространении опасных заболеваний.

Генетики снова вплотную занялись комарами на пути борьбы с такими страшными болезнями как малярия и лихорадка денге. 

В этот раз исследователи из Университета Маккуори в Австралии решили сделать сперму комаров «токсичной», чтобы она стала смертельно опасной для самок во время спаривания. Этот коварный способ обусловлен тем, что именно самки комаров кусают людей и животных и пьют их кровь, являясь в этот момент переносчиками смертельно опасных вирусов.

Первые лабораторные испытания на плодовых мушках (дрозофилах фруктовых) показали, что после спаривания с «токсичными» самцами самки этого вида очень быстро погибали. Именно таким радикальным методом учёные и надеются решить проблему распространения малярии.

Используя метод «условной экспрессии», генетики планируют модифицировать сперму комаров таким образом, что определенные гены насекомых будут «включаться и выключаться» по желанию. Ядовитые белки попадут в семя комаров только после их выпуска в дикую природу – уже после того, как исследователи разведут в лабораторных условиях достаточно генетически модифицированных «токсичных самцов».

На данном этапе учёные планируют перейти непосредственно к экспериментам на комарах и убедиться, что подобные «убийственные» особи будут безопасны для всех, кроме самок своего вида – в первую очередь, для людей. 

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