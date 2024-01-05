Спирали, высеченные на скалах США тысячи лет назад, могут быть древними календарями

Их могли использовать и люди нашей эры.

Комплекс поселений Касл-Рок-Пуэбло на плато Меса-Верде в США, где Колорадо граничит с Ютой, хорошо известен необычными скальными образованиями и наскальными рисунками, которые датируют тысячами лет.

Исследовательская группа из Ягеллонского университета в Польше сообщила о новых находках в этом районе, в том числе о множестве ранее не обнаруженных наскальных рисунков, охватывающих расстояние около четырех километров.

Учитывая насколько тщательно эксперты изучали эту часть мира в прошлом, новые высеченные в камне древние изображения – петроглифы – являются захватывающей находкой. Они могут изменить наше представление о жизни в этом регионе, которая протекала здесь примерно три тысячи лет назад.

«Раньше я думал, что мы тщательно изучили эту территорию, провели полномасштабные раскопки, геофизические исследования и цифровизацию находок. Тем не менее, от старших членов местного сообщества я получил намеки на то, что в более высоких и менее доступных частях каньонов можно найти нечто большее», – Радослав Палонка, археолог из Ягеллонского университета.

Реклама

И действительно, примерно на высоте 800 метров над знаменитыми поселениями исследователи обнаружили множество линий, завитков и других рисунков, нацарапанных на стенах. Некоторые из гравюр представляют собой спирали диаметром до метра. Ученые полагают, что они могли служить календарями, помогающими отмечать особые даты и отслеживать астрономические наблюдения.

Палонка говорит, что находки «полностью меняют» восприятие этой местности в так называемую эпоху корзинщиков III века нашей эры. В то время люди пуэбло жили в полуподземных домах, окруженных деревянными частоколами. Они занимались такими видами деятельности, как сельское хозяйство и изготовление циновок и корзин.

«Аграрные сообщества пуэбло развили одну из самых передовых доколумбовых культур в Северной Америке. Они усовершенствовали мастерство строительства многоэтажных каменных домов, напоминающих средневековые городские дома или даже более поздние многоквартирные дома. Народ пуэбло акже славился своим наскальным искусством, ювелирными изделиями с замысловатым орнаментом и керамикой с различными мотивами, нарисованными черным пигментом на белом фоне», – отмечает Палонка.

Сейчас ведется работа по составлению еще более детальной карты местности с использованием технологии LIDAR, которая должна обеспечить разрешение 5-10 сантиметров, и, возможно, обнаружить еще больше наскальных рисунков.