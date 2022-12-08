Спустя сотни лет криптографам удалось расшифровать письмо правителя Священной Римской империи

Карл V очень беспокоился за свою жизнь.

Исследователи наконец взломали сложный код, которым было написано совершенно секретное письмо 1547 года. Его написал король Испании, император Священной Римской империи Карл V, опасаясь за свою жизнь.

В зашифрованном письме, которое было отправлено одному из его послов во Франции, Карл V пишет о напряженных отношениях с французским королем Франциском I. Правитель всерьёз полагал, что тот мог замышлять его убийство.

Справка Карл V, король Испании с 1516 по 1556 год, также правил Священной Римской империей с 1519 по 1556 год. Во время своего правления он возглавлял одну из крупнейших империй в европейской истории, которая охватывала современную Испанию, Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды и часть Италии. Он также руководил испанской колонизацией Америки.

В 1547 году Карл V написал письмо своему французскому послу Жану де Сен-Морису. Документ, датированный 22 февраля, содержит несколько абзацев, написанных обычным почерком, перемежающихся с большими разделами неузнаваемых символов. Письмо хранится в архиве библиотеки во французском городе Нанси, где оно веками лежало нетронутым.

Сотрудники библиотеки обнаружили письмо только в 2019 году. Неудивительно, что оно привлекло внимание группы криптографов и ученых, которые взяли на себя задачу разгадать зашифрованную часть документа. Теперь, после более чем шести месяцев кропотливых исследований, код взломан.

«Историку редко удается прочитать письмо, которое никто не мог прочесть в течение пяти столетий», – Камиль Десенкло, исследователь проекта из Пикардийского университета имени Жюля Верна.

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Исследователи заявили, что код, использованный Карлом V, было трудно расшифровать по двум причинам. Во-первых, каждый символ представлял собой целое слово, а не просто побуквенное шифрование, которое было бы гораздо проще разгадать. Во-вторых, некоторые из символов были ловушками для постороннего, которые абсолютно ничего не значили. Они были добавлены, чтобы сбить с толку любого, кто знал код и пытался прочитать письмо.

Команда начала исследование с простой компьютерной программы, разработанной, чтобы помочь им различать символы и понимать структуру письма. Однако эти усилия оказались бесплодными, и исследователи были вынуждены создать более продвинутый алгоритм, который мог бы использовать шаблоны в символах, чтобы определять вероятные значения и выделять вероятные символы-ловушки.

Страница из послания Карла V Фото: Stanislas Library

Команда отмечает, что полностью расшифрованное письмо свидетельствует о «хрупком мире» между Карлом V и Францией. Тогдашняя напряженность между Францией и Испанией возникла во время итальянской войны 1494–1495 годов, до того, как к власти пришли Карл V и Франциск I. Во время войны Испания оккупировала северо-восточный регион Италии Пьемонт, который граничил с Францией на востоке. Это встревожило французов, потому что Испания могла легко атаковать из Пьемонта, если решила бы начать вторжение во Францию.

Письмо Карла V было написано вскоре после смерти английского короля Генриха VIII, который был важным союзником Франциска I. Опасаясь, что смерть Генриха VIII может дестабилизировать Францию ​​и заставить ее лидеров действовать иррационально, Карл V призвал Сен-Мориса сделать все возможное для сохранения мира между двумя народами.

Исследователи на конференции, посвященной открытию Фото: Stanislas Library

Однако Карл V также написал, что до него дошли слухи о том, что кто-то из высокопоставленных французских политиков ходатайствовал перед Франциском I об его убийстве, и поэтому попросил Сен-Мориса провести дальнейшее расследование. Это первое и единственное упоминание об этом заговоре с целью убийства, которое когда-либо находили историки. Тем не менее, они считают, что этот слух, скорее всего, был ложным, хотя открытие является важной частью в изучении криптографии.

В письме также упоминается группа советников Карла V, известная как Шмалькальденский союз, который возглавляла группа немецких лютеранских принцев, выступавших против религиозных правил, навязанных им католической Священной Римской империей. На момент написания письма Карл V уже начал военную операцию по подавлению союза.

Но, несмотря на подозрения Карла V в отношении своих многочисленных врагов, 1547 год оказался удачным для испанского правителя. К концу года Франциск I умер, а Шмалькальденский союз был распущен, что значительно укрепило положение короля.

Имея в руках расшифрованное письмо 1547 года, исследователи теперь надеются взломать больше кодов в других зашифрованных письмах, написанных Карлом V.