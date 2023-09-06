Среди льдов Норвегии оттаяла стрела эпохи неолита

Возраст находки составляет четыре тысячи лет.
Норвежские археологи в рамках исследовательского проекта Secrets of the Ice (SI) обнаружили в Скандинавских горах древко стрелы эпохи неолита, возраст которой составляет четыре тысячи лет.
Уникальная находка была сделана на горе Лёувхээ в фюльке (округе) Иннландет. Причем поначалу ученые приняли стрелу за изделие железного века. После того, как артефакт расчистили и рассмотрели, специалисты по месту крепления наконечника стрелы установили более раннюю датировку.
Эта стрела — первый предмет периода каменного века, найденный на изучаемом участке. Судя по всему, древний охотник своим выстрелом промахнулся мимо цели — и тем самым похоронил стрелу на много столетий под снегом и льдом. При этом изучать древние артефакты, скрытые долгое время, сегодня археологам помогает глобальное потепление.
Ранее сообщалось, что в норвежском округе Вестланд, играя возле своей школы, 8-летняя девочка нашла неожиданное сокровище — кремниевый кинжал, изготовленный людьми каменного века 3700 лет назад.
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