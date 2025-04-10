Средневековые монахи делали обложки своих книг из необычного материала

Они использовали шкуры тюленей для непроницаемых переплетов манускриптов.

Группа ученых из Франции, Великобритании и Дании обнаружила удивительный факт о средневековых книгах. Исследование ДНК переплётов манускриптов XII-XIII веков показало, что они были изготовлены из кожи тюленей, добытых в Северной Атлантике. Монахи-цистерцианцы использовали шкуры гренландского тюленя, морского зайца и обычного тюленя для создания прочных водонепроницаемых обложек.

Материалы поставляли торговцы-норвежцы, потомки викингов, активно продававшие меха и моржовые клыки в Европе. Исследователь Элоди Левек отметила, что белые пушистые переплеты идеально подходили строгим вкусам цистерцианцев. Интересно, что французские монахи, возможно, не знали происхождение материала, поскольку в старофранцузском языке не было слова для обозначения тюленя.

Открытие меняет представление о книгопечатании Средних веков, показывая масштабы средневековой торговли. Тюленья кожа была практичной и долговечной, однако остается загадкой, почему её использование прекратилось в последующие века.

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