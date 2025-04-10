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Средневековые монахи делали обложки своих книг из необычного материала

Средневековые монахи делали обложки своих книг из необычного материала

Они использовали шкуры тюленей для непроницаемых переплетов манускриптов.

Группа ученых из Франции, Великобритании и Дании обнаружила удивительный факт о средневековых книгах. Исследование ДНК переплётов манускриптов XII-XIII веков показало, что они были изготовлены из кожи тюленей, добытых в Северной Атлантике. Монахи-цистерцианцы использовали шкуры гренландского тюленя, морского зайца и обычного тюленя для создания прочных водонепроницаемых обложек.

Материалы поставляли торговцы-норвежцы, потомки викингов, активно продававшие меха и моржовые клыки в Европе. Исследователь Элоди Левек отметила, что белые пушистые переплеты идеально подходили строгим вкусам цистерцианцев. Интересно, что французские монахи, возможно, не знали происхождение материала, поскольку в старофранцузском языке не было слова для обозначения тюленя.

Открытие меняет представление о книгопечатании Средних веков, показывая масштабы средневековой торговли. Тюленья кожа была практичной и долговечной, однако остается загадкой, почему её использование прекратилось в последующие века.

Ранее Russian Traveler рассказывал, почему у средневековых монахов чаще остальных людей заводились паразиты.

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