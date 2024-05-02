Старые книги могут быть ядовитыми. Почему?

В нынешнее время мало кто считает книги опасными, особенно когда речь идет о простой обложке, а не о содержимом. Но учёные считают иначе – именно для этого был создан проект «Ядовитые книги».

Некоторые старые книги могут содержать настолько вредные элементы, что перед тем, как отправить их на полки библиотек, букинистических магазинов или в руки коллекционеров, необходима тщательная проверка. Проект «Ядовитые книги» (совместная исследовательская инициатива музея Винтертур и Университета Делавэра) как раз занимается каталогизацией таких книг. И в первую очередь там обращают внимание на... цвета обложек.

Недавно благодаря проекту было принято решение изъять две книги из французской национальной библиотеки. В чем причина? Их яркие зеленые тканевые обложки, которые сразу вызвали подозрения у специалистов – такие обложки могут содержать мышьяк.

В чём дело? Истоки появления ядовитых книг уходят корнями в историю книгопечатания. В 19 веке, когда книги начали массово производиться, переплетчики перешли от дорогих кожаных обложек к более доступным тканевым переплётам. Чтобы привлечь читателей, эти обложки часто окрашивались в броские яркие цвета.

Смертельный зелёный

Исследователи предупреждают, что в первую очередь стоит опасаться старинных книг в зелёных переплётах.

Ещё в 1775 году химик Карл Шееле открыл роскошный изумрудный пигмент, экспериментируя с мышьяком. Краска быстро становится популярной – ей дали имя «Зелень Шееле». Она не только была дешевой в производстве, но и более яркой, чем зеленые карбонаты меди, которые использовались до этого.

Новые зелёные красители на основе «зелени Шееле» (например, «изумрудный зеленый») быстро вошли в моду и стали использоваться всюду: на прилавках появились зелёные книжные обложки, одежда, свечи и обои. Но был у таких красок существенный недостаток: они легко разлагались, выделяя ядовитый и канцерогенный мышьяк. В газетах запестрели сообщения об отравлении детей зелеными свечами на рождественских вечеринках, о рабочих фабрик, которых тошнило зелёной рвотой при нанесении краски на украшения. Появились и предупреждения о ядовитых бальных платьях, с которых во время танца прямо-таки осыпался мышьяк.

С опасным зелэным красителем связывают даже смерть Наполеона Бонапарта – якобы он так любил этот оттенок, что приказал оклеить зелёными обоями свою спальню и другие комнаты. После смерти в волосах Наполеона была обнаружена высокая концентрация мышьяка.

Эта проблема стала настолько распространенной, что в 1862 году сатирический журнал Punch опубликовал карикатуру под названием «Мышьяковый вальс», на которой были изображены танцующие скелеты.

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Но вернёмся к книгам. Зеленый – не единственный цвет, которого стоит опасаться. Красный тоже привлекает внимание исследователей проекта «Ядовитые книги». Блестящий красный пигмент киноварь образовывался из минерала киновари, также известного как сульфид ртути. Это был популярный источник красной краски уже тысячи лет назад. Есть даже свидетельства того, что художники неолита страдали от отравления ртутью!

Киноварно-красный цвет иногда появляется на узорах на внутренней стороне старых книжных обложек.

Фото: Unsplash

Желтый цвет тоже не так прост. В данном случае виновником является хромат свинца. Этот яркий желтый цвет был любимым у многих художников, в том числе у Винсента Ван Гога, который использовал его в своей самой известной серии картин «Подсолнухи». Для переплетчиков викторианской эпохи хромат свинца позволял создавать целый спектр цветов – от зеленого (получаемого путем смешивания хромовой желтой с прусской синей) до желтого, оранжевого и коричневого.

И свинец, и хром токсичны. Но желтые книги вызывают меньше опасений, чем зеленые и красные. Хромат свинца до сих пор широко используется в качестве пигмента.

Что делать, если вам в руки попала зелёная книга 19 века? Во-первых, не стоит слишком беспокоиться. Чтобы пострадать от отравления мышьяком, вам нужно будет попросту съесть книгу целиком. Но случайный контакт с ацетоарсенитом меди (пигмент «парижская зелень») может вызвать раздражение глаз, носа и горла. Опасаться стоит тем, кто регулярно имеет дело с такими книгами: частый контакт может привести к более серьезным симптомам. Поэтому всем, кто подозревает, что имеет дело с книгой викторианской эпохи в изумрудно-зеленом переплете, стоит надевать перчатки и избегать прикосновений к лицу. А также регулярно очищать все поверхности.

Сейчас исследователи проекта «Ядовитые книги» распространяют закладки с предупреждениями и различными оттенками изумрудно-зеленого цвета, чтобы помочь в идентификации опасных книг. В результате было выявлено более 238 «мышьяковых» изданий со всего мира.