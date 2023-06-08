Статуя Свободы не всегда была зеленого цвета. Что же с ней случилось?

Когда-то монумент был медного оттенка.

Статуя Свободы, символ Нью-Йорка, не всегда была зеленой. Первоначально подаренная Соединенным Штатам Францией, она имела блестящий медный цвет.

Статуя Свободы высотой 93 метра, включая пьедестал, была установлена на острове Бедлоу, в последствии переименованном в остров Либерти, в заливе Верхний Нью-Йорк в 1886 году.

Ученые объясняют, что статуя, внешне сделанная из меди, приобрела характерный зеленый цвет из-за окисления. Медь, будучи благородным металлом, плохо вступает в реакцию с другими веществами. Медь, использовавшаяся для покрытия статуи, исключительно чистая и имеет толщину около 2,57 метра. Большую часть меди для изготовления статуи пожертвовал медный магнат Пьер-Эжен Секретан. Ее общее количество в статуе составляет примерно 100 тонн.

Реклама

Почему в радуге нет коричневого цвета? читать

Когда Статуя Свободы была открыта в 1886 году, ее цвет был медно-коричневым. Со временем в результате окисления на ее поверхности образовалась зеленая патина, тонкий слой, который образуется на меди и бронзе. Этот оксидный слой действует как защитное покрытие, сохраняя металл на века и даже тысячелетия, о чем свидетельствуют древние предметы.

Когда Статуя Свободы постепенно стала зеленой, власти задумались, как решить эту проблему. В 1906 году нью-йоркские газеты сообщили, что статуя скоро будет покрашена. Однако ни в 1906 году, ни в какой-либо другой период после этого такой меры не было предпринято. Несмотря на различные усилия по восстановлению интерьера и экстерьера, а также периодические обсуждения возможности покраски или полировки патины, статуя по сей день сохраняет свой уникальный цвет.