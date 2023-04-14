«Стеклянный» мех белого медведя вдохновил ученых на создание новой ткани

Исследователи подсмотрели решение для разработки нового материала в дикой природе.

Часто в поисках решений человеческих проблем ученые обращаются к животным, которые давным-давно разработали собственные лазейки. Поэтому когда пришло время создать ткань, улавливающую тепло, группа исследователей решила обратиться за помощью к белым медведям – ведь выдерживают они как-то арктические суровые холода!

В результате удалось обнаружить, что секрет кроется в связи между уникальным мехом белых медведей и черной кожей, которая прячется под ним.

Какого цвета белый медведь? Шерсть белого медведя иногда называют «стеклянной». Она лишена пигментной окраски, а сами шерстинки полые. Прозрачные волоски отражают солнечный свет, придавая шерсти белую окраску. Еще один любопытный факт: у белого медведя – черная кожа! Темная (сильно пигментированная) кожа помогает ему эффективнее поглощать солнечную энергию. По сути, шкура белого медведя работает по принципу парника, чтобы не дать животному замерзнуть.

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте говорят, что они первыми создали искусственный материал, который полностью имитирует процесс того, как звери умудряются выживать в Арктике. В рамках исследования, которое привело к изготовлению новой сверхтёплой ткани, исследовательская группа обнаружила, что белые медведи разработали собственный метод захвата и сохранения тепла от солнечного света.

Полупрозрачные шерстинки арктических мишек действуют как своего рода волоконно-оптическая система: они направляют солнечное тепло прямо к чёрной коже, которая находится под ней. А поскольку кожа белого медведя чёрная, она это самое тепло легко впитывает. Когда кожа нагревается, мех снова вступает в дело и действует как изолирующий слой, удерживая тепло и согревая мишку.

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Предыдущие исследования показали, что мех белого медведя особенно хорошо удерживает тепло по двум причинам. Во-первых, отдельные шерстинки, входящие в его состав, полые, а во-вторых, шерстинки хорошо рассеивают тепловую энергию, вместо того чтобы отдавать ее в окружающую атмосферу.

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Для новой ткани, вдохновленной белыми медведями, исследователи создали базовый слой, состоящий из нейлона, покрытого темным полимером, известным как PEDOT. Это покрытие хорошо известно своей теплоудерживающей способностью и используется в «умных» кирпичах, улучшенных батареях, электродах для мониторинга мозга и водоочистном аэрогеле – это лишь некоторые из его применений.

Поверх слоя PEDOT ученые добавили прозрачные полипропиленовые нити, которые могли притягивать видимый свет и отправлять его вниз, нагревая. Испытания показали, что новый материал, который уже разрабатывается для коммерческого использования, легче и лучше сохраняет тепло, чем хлопок. Фактически, куртка из нового материала будет на 30% легче по сравнению с хлопком и может обеспечивать комфорт при температуре на 10 градусов ниже, при условии, что в окружающей среде будет достаточно светло.

Исследователи говорят, что материал может эффективно согревать носителя при использовании любого источника яркого света, а не только солнечного. Если разработать по такому принципу одежду, она могла бы изменить количество энергии, которую требуется тратить людям, чтобы оставаться в тепле – особенно в помещении, когда там становится прохладно.

«Отопление помещений потребляет огромное количество энергии, в основном получаемой из ископаемого топлива. Сосредоточив энергетические ресурсы на "личном климате" тела, этот подход может быть гораздо более экологичным», – говорит ведущий автор разработки Уэсли Виола.