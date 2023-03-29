Стоунхендж служил древним календарем: правда или миф?

Ученые пришли к новому выводу после недавнего исследования.

Развалины Стоунхенджа сотни лет будоражат умы ученых. Было высказано множество гипотез о том, чем он являлся. Древний храм или гробница? Обсерватория, масштабов которой мы и вообразить не можем? VIP-лечебница каменного века? Средоточие магической силы? Продолжать список потенциальных вариантов можно ещё долго.

Согласно новому исследованию экспертов, изучающих древнюю астрономию, Стоунхендж не был доисторическим солнечным календарем, как полагали многие, а служил в основном памятником мертвым.

Первые камни Стоунхенджа были заложены на юге Англии около 5000 лет назад, после чего монумент строился поэтапно в течение примерно тысячи лет. Но исследователи спорили над его назначением на протяжении веков. Новое исследование оспаривает опубликованные в прошлом году выводы о том, что Стоунхендж служил солнечным календарем.

Из выводов, сделанных математиком Джулио Магли из Миланского политехнического института и астрономом Хуаном Антонио Бельмонте из Института астрофизики Канарских островов, следует, что Стоунхендж не был достаточно точной постройкой, чтобы служить солнечным календарем.

По словам ученых, прошлогоднее открытие «основано… на ряде принудительных интерпретаций, нумерологии и неподтвержденных аналогиях с другими культурами».

Реклама

«С символической точки зрения Стоунхендж, конечно же, связан с небесными явлениями. Но это далеко не означает, что он использовался в качестве гигантского календаря», – Джулио Магли.

Магли и Бельмонте утверждают, что круг стоячих камней был недостаточно точным, чтобы определить продолжительность года, и что ничто в Стоунхендже не воплощает 12 месяцев в году. Они полагают, что главная функция Стоунхенджа заключалась в том, чтобы он был частью доисторического церемониального ландшафта, построенного в память об умерших предках.

Раскопки показывают, что различные части обширного мегалитического комплекса использовались для захоронений на протяжении сотен лет. Магли говорит, что это может объяснить совпадение с зимним солнцестоянием, которое, по-видимому, было важной ежегодной датой, связанной с умершими в некоторых доисторических религиях.