Странный предмет, найденный у побережья США, мог быть прототипом подводного аппарата XVII века

Его могли использовать для поисков затонувшего испанского галеона.

Загадочный медный предмет был первоначально обнаружен у побережья Флориды в 1980 году рядом с затонувшим испанским галеоном, полным сокровищ. Как предполагалось, он представлял собой котел для приготовления тушеной рыбы. Но теперь исследователи предположили, что медный купол представляет собой остатки примитивного водолазного колокола XVII века, который использовался охотниками за сокровищами.

Если это действительно так, то это один из самых ранних известных примеров водолазного аппарата из когда-либо найденных.

Медный купол был обнаружен дайверами в 1980 году возле «Санта-Маргариты», затонувшего в 1622 году испанского галеона с сокровищами во Флоридском проливе, на глубине около 50 метров.

Фото: Mel Fisher Maritime Museum

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Шон Кингсли, морской археолог и редактор журнала Wreckwatch Magazine, заявил, что подобные примитивные аппараты чаще всего использовались на мелководье. Он добавил, что при открытом дне устройства оно наполняется воздухом, образовывая для первых «дайверов» пузырь воздуха, пригодный для дыхания на глубине.

Иллюстрация водолазного колокола Галлея, спроектированного в 1690 году Фото: CC BY 4.0

Кингсли объяснил, что в XVII веке было создано несколько моделей водолазных колоколов. Одной из самых известных была конструкция 1690 года английского ученого Эдмонда Галлея, первооткрывателя кометы Галлея.

По словам Кингсли и морского археолога Джима Синклера, диаметр объекта составляет 147 сантиметров и, судя по всему, он был сделан из двух медных листов. И они очень сомневаются в первоначальном предположении учёных – что это котёл для приготовления рыбы. Исследователи заявили, что из-за тяжелого обода, усеянного медными заклепками по всему периметру, он «слишком велик для приготовления пищи» и что на нем «нет никаких признаков обугливания или нагревания».

Синклер объяснил, что водолазный колокол был создан на основе конструкции испанского изобретателя Херонимо де Аянса 1606 года, которая позже использовалась для ловли жемчуга в Венесуэле. Исследователи полагают, что водолазный колокол мог вместить трех человек и что он мог быть соединен с надводным вспомогательным судном с помощью воздушного шланга.

Галеон «Сокровища Санта-Маргариты» затонул в 1622 году во время урагана во Флоридском проливе, и все 142 члена его команды погибли. В ходе исследования судна дайверами в 1980 году были обнаружены золотые слитки, монеты и религиозные реликварии из золота и горного хрусталя.