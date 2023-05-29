Страшные последствия укуса паука: у мужчины развился тромбоз глубоких вен

Это первый зарегистрированный подобный случай в истории.

Медики зарегистрировали первый случай в истории, когда у человека развился тромбоз глубоких вен после укуса коричневого паука-отшельника (Loxosceles reclusa). Инцидент произошел в штате Мичиган, где эти пауки обычно не встречаются.

Эти паукообразные считаются обитателями Канзаса, Оклахомы, Техаса, Луизианы, Арканзаса, Миссури, Миссисипи и Алабамы, а также некоторых частей Джорджии, Теннесси, Кентукки, Огайо, Индианы, Иллинойса, Айовы и Небраски. Но изменение климата помогает им продвигаться все дальше на север.

Из опубликованного отчета следует, что 45-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи в Мичигане после укуса коричневого паука-отшельника. Он испытывал боль в левой икре, а вокруг укуса образовались опухоль и язвы. При осмотре пациента врачи также отметили отек, болезненность и скопление жидкости в его правой голени. Взяв анализы, врачи поставили предварительный диагноз – тромбоз глубоких вен. Они пролечили мужчину физиологическим раствором, морфином и лекарством для предотвращения свертывания крови.

Однако боль и отек никуда не ушли. Пациенту пришлось сделать операцию по физическому удалению тромбов и стентированию нескольких пораженных вен. После этого его выписали с рецептами на несколько видов лекарств, чтобы уменьшить вероятность дальнейшего свертывания крови.

Но это не конец истории: по каким-то причинам мужчина решил не принимать лекарства. Через четыре дня он снова оказался в отделении скорой помощи: цвет кожа изменился, боль в ногах усилилась, легкий отек сохранился. Он перенес еще одну тромбэктомию, и ему посоветовали продолжать прием препаратов, препятствующих свертыванию крови.

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На следующий месяц он все еще жаловался на постоянную боль в ногах и отек ног, несмотря на соблюдение режима лечения. Врачи провели пациенту венопластику – процедуру, которая помогает открыть суженную вену с помощью небольшого баллона. Через еще один месяц симптомы у мужчины сохранились, и вскоре после этого он обратился в отделение неотложной помощи из-за острого приступа отека и боли в ногах, пишут авторы отчета.

Затем его отправили в клинику венозной тромбоэмболии, где врачи обнаружили в венах пациента рубцовую ткань. Это, вероятно, способствовало его стойким симптомам. После визита пациенту посоветовали пожизненно принимать антикоагулянты и использовать компрессионные чулки и компрессионный насос для облегчения симптомов.

Исследователи считают, что причиной такого состояния могла послужить молекула под названием фосфолипаза, которая есть в яде паука Loxosceles reclusa.

«У пациента не было никаких других причин, которые могли бы способствовать тромбозу глубоких вен», – пишут исследователи.

Они добавляют, что в редких и тяжелых случаях укусы этого паука могут вызвать системный локсосцелизм – синдром, вызванный ядом пауков-отшельников. Он представляет собой иммунную реакцию всего организма, которая может привести к свертыванию крови и разрушению эритроцитов.