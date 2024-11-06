Страшные жертвоприношения земле в Перу: 76 детей с распоротой грудью

Жуткие практики подношения «даров» богам связывают c талантливой, но кровавой цивилизацией Чиму, которая процветала на севере современного Перу примерно с XII до XV века до того как была покорена инками.

Останки 76 детей и двух взрослых с распоротыми грудными клетками были обнаружены на 700-летнем кургане в Перу, поделились в Live Science.

Археологический участок Пампа-ла-Крус вблизи прибрежного города Трухильо, где были обнаружены скелеты, славится своими жуткими находками. Около 800 лет назад в этих местах господствовала масштабная цивилизация Чиму, известная своим текстилем и произведениями искусства – а также искусными жертвоприношениями богам плодородия.

По свидетельствам археологов, дети были похоронены обнаженными, их одежда покоилась рядом, а ребра от ключиц до грудины были насильно раскрыты, словно «освобождая путь к сердцу» – подобная практика наблюдалась во время предыдущих страшных находок в Пампа-ла-Крус. В 2022 году в в двух курганах этой местности рядом с городом Трухильо обнаружили останки 76 детей, а ещё раньше в двух расположенных рядом массовых захоронениях нашли скелеты 269 детей возрастом от 5 до 14 лет.

Благодаря анализу предыдущих обнаружений, археологи заподозрили, что дети скорее всего не принадлежали к культуре чиму, а были привезены сюда с севера, с близлежащей территории Ламбаеке. Их черепа были слишком модифицированы для чиму – насильно вытянуты вверх с помощью досок и головных повязок. По словам исследователей, подобные модификации были более присущи народам ламбаеке, которые славились искусной работой с металлом. Другой подсказкой для ученых стали кусочки серебра, меди и раковины моллюсков спондилусов, обнаруженные в кургане вместе с жертвами. Подобные раковины, безумно ценные для народов того времени, можно было обнаружить только в Ламбаеке.

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Вероятно убитые дети и их семьи были завоеваны и насильно перевезены в Пампа-ла-Крус народами чиму с целью расширения сельского хозяйства и возведения ирригационных систем, предполагает антрополог Габриэль Прието, из Университете Флориды, руководящий раскопками на сайте. После того как ирригационные каналы были построены, детей могли принести в жертву и похоронить в земле для усиления её плодородных свойств и «закрепления» права за ней. То что жертвы относились к другому народу, могло сыграть подобному ритуалу только на руку, считает антрополог.

«Захоронение детей в этом кургане, возможно, было подношением для „подзарядки“ полей», – считает Прието.

Исследователь отмечает, что логика подобных практик особенно прослеживается в мифологии народов Анд:

«В Андской космологии мертвые становятся предками, а предки узаконивают права на землю, оправдывают и поддерживают системы, которые делают земли плодородными».

Поэтому, как бы страшно не выглядели подобные находки, к сожалению вероятность того, что для Пампа-ла-Крус они станут не последними, очень велика.