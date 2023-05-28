Страшный саблезубый гигант доминировал на Земле 252 миллиона лет назад

Но его правление было недолгим.
На заре самого разрушительного массового вымирания в истории Земли 252 миллиона лет назад виды животных боролись изо всех сил, чтобы выжить в изменяющейся среде. В частности, древние хищники безжалостно сражались за то, чтобы остаться на вершине пищевой цепи.
Теперь ученые обнаружили, что саблезубый зверь размером с тигра по имени Inostrancevia некоторое время доминировал в южных экосистемах после миграции через суперконтинент Пангею из нынешней России в Южную Африку.
Inostrancevia принадлежала к древней группе млекопитающих, называемых горгонопсами, которые вымерли во время «Великого вымирания», также известного как пермско-триасовое вымирание. У грозного хищника была жесткая кожа, как у слона или носорога, и он напоминал рептилию.
«Все крупные хищники поздней перми в Южной Африке вымерли задолго до массового вымирания. И мы узнали, что эту нишу на короткое время заняли представители Inostrancevia», – Пиа Вильетти, соавтор исследования и научный сотрудник Полевого музея естественной истории в Чикаго.
Основываясь на предыдущих открытиях окаменелостей, исследователи думали, что этот саблезубый гигант был эндемиком Лавразии – северного континентального массива Пангеи. Сегодня это охватывает Северную Америку, Гренландию, Европу и Северную Азию. Но в 2010 и 2011 годах палеонтологи обнаружили два гигантских черепа и скелет в бассейне Кару в Южной Африке, которые выглядели иначе, чем те, которые обычно находят в этом регионе.
В новом исследовании ученые обнаружили, что окаменелости, обнаруженные в Южной Африке, принадлежат Inostrancevia и что это существо проделало путь примерно в 11 000 километров на юг в конце пермского периода. Оказавшись там, он заменил группу эндемичных хищников, называемых рубидженами – подмножество горгонопсов, у которых была большая морда и похожие на лезвия клыки. По словам Вильетти, местные хищники Кару вымерли незадолго до того, как действительно наступило Великое вымирание.
Неясно, как и в какие сроки Inostrancevia пересекла Пангею, но похоже, что хищник заполнил брешь в экосистемах, которые потеряли своих главных хищников. Однако его правление было недолгим: команда не нашла доказательств того, что существо сохранилось до триасового периода (от 252 до 201 миллиона лет назад).
Массивные извержения вулканов в конце пермского периода вызвали катастрофические изменения климата, уничтожившие каждые девять из десяти видов на планете. Из-за больших размеров тела, медленных темпов созревания и низкой плотности популяции высшие хищники часто становятся одними из первых видов, исчезающих во время массовых вымираний.
«Высшие хищники в современных условиях, как правило, подвержены высокому риску исчезновения. Мы должны ожидать, что древние высшие хищники имели такие же уязвимые места», – Кристиан Каммерер, ведущий автор исследования из Музея естественных наук Северной Каролины.
Вымерев в конце пермского периода, Inostrancevia оставила брешь в верхней части пищевой цепи, которую другие хищники, называемые тероцефалами, быстро заполнили, прежде чем вымерли сами. Считается, что тероцефалы возникли на территории современной Южной Африки и распространились в Россию, Китай и Антарктиду, где также были обнаружены их окаменелости.
«Мы показали, что сдвиг, когда группы животных занимали роли высших хищников, происходил четыре раза в течение менее чем двух миллионов лет во время пермско-триасового массового вымирания. Это подчеркивает, насколько серьезным был этот кризис», – говорит Каммерер.
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