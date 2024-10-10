Стрессующие пчелы оказались пессимистами

Британские ученые пришли к неожиданным выводам насчет насекомых.

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании установили, что пчелы, испытывающие стресс, становятся более пессимистичными и склонными к депрессии. В ходе эксперимента пчелам показывали разные цвета, которые символизировали определенные события. Некоторые цвета обозначали обильное наличие сладкой пищи, другие — ее недостаток.

После того как пчелы научились понимать эти сигналы, их разделили на две группы. Одну группу подвергли стрессу, сымитировав нападение хищников, вторую оставили без какого-либо воздействия. Пчелы, пережившие стресс, стали неверно истолковывать цветовые сигналы и чаще выбирать места с меньшим количеством пищи по сравнению с контрольной группой.

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Это указывает на то, что стресс заставляет пчел становиться пессимистами, заставляя их полагать, что награда будет небольшой.

Автор исследования, доктор Вивек Нитьянанда, отмечает, что результаты показывают, как стресс влияет на поведение пчел при опылении растений. Он сравнивает реакции пчел с эмоциональными реакциями людей в сложных ситуациях, однако остается неясным, могут ли насекомые испытывать эмоции аналогично людям.

Ранее исследователи из Мичиганского государственного университета в США сделали открытие: как оказалось, пчелы способны определять рак легких.