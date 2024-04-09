Свиные сердца впервые «прожили» отдельно более суток. Почему это важно?

Достижение американских ученых может сыграть большую роль в трансплантологии.

Ученые из Мичиганского университета (США) впервые сумели сохранить свиные сердца живыми вне организма более 24 часов. Для достижения этого результата они применили процесс, известный как нормотермическая перфузия сердца ex-vivo (NEHP). Авторы нового исследования смогли поддерживать сердца в состоянии, близком к физиологическому.

Для этого через них прокачивали насыщенную кислородом и питательными веществами жидкость из плазмы крови. Эта жидкость также способна доставлять к отделам сердца стволовые клетки и лекарства. В результате эксперимента сердца сохраняли свою жизнеспособность в течение полных 24 часов после извлечения у донора. Ученые подчеркивают, что этот срок в перспективе может быть увеличен.

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Каждый год пересадка сердца требуется примерно 50 тысячам человек. Однако многим пациентам приходится ожидать операции в течение долгих лет. Одной из основных проблем трансплантологии является ограниченный доступ к подходящим органам доноров. Существуют строгие временные рамки, в пределах которых сердце умершего донора может быть успешно пересажено пациенту. Обычно перед пересадкой сердце хранят во льду. Наиболее успешными считаются операции, где период хранения не превышает шести часов. Иногда удается поддерживать орган в течение 12 часов, но в таких случаях требуется механическая поддержка жизнедеятельности, такая как экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО).

Ранее сообщалось, что в США умер второй в мире человек, которому пересадили сердце свиньи — после трансплантации он прожил шесть недель.