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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Russian Traveler 02/2023
Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Сырная диета помогает при психических расстройствах

Фото: Unsplash

Этот факт подтвердили российские ученые – во время экспериментов с крысами.

Сыр может помочь людям, которые страдают психическими расстройствами. Особенно это касается синдрома посттравматических стрессорных расстройств (ПТСР), рассказала ТАСС декан факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Ольга Цейликман.

Ученые ЧелГУ вместе с коллегами из Уральского федерального университета и Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге провели эксперимент с лабораторными крысами, подвергнутыми экспериментальному ПТСР. Одной части крыс на протяжении двух недель давали сыр твердых сортов, а другую кормили обычными кормами для грызунов.

«В результате у крыс, содержащихся на обычном пищевом рационе, наблюдалась повышенная тревожность. При этом в тех отделах мозга, где формируется долговременная память, а именно в гиппокампе, на стрессе отчетливо снижались концентрации дофамина и серотонина. А употребление сыра снизило проявление тревожности и повысило концентрацию дофамина. Кроме того, оно привело к повышению активности генов, отвечающих за продукцию нейротрофинов, то есть белковых факторов пластичности нейронов», — отметила Цейликман.

Как рассказала эксперт, ПТСР — это тяжелое психическое расстройство, которое развивается у людей после того, как они пережили событие, опасное для жизни. Болезнь может привести как поведенческим расстройствам, так и к осложнениям сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и иммунной систем. Пока в мире лечат этот недуг исключительно психотерапией — у лекарств крайне низкая эффективность.

«Впервые в России, а, может быть и в мире, наши исследователи продемонстрировали эффективность коррекции синдрома – сырной диетой», — сказала декан факультета.

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