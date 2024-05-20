Таинственная «аномалия» рядом с пирамидами Гизы озадачила археологов

Археологи научились заглядывать под землю без раскопок – с помощью радаров и электротомографии. И то, что они там находят, частенько оставляет учёных с ещё большим количеством вопросов.

Недалеко от знаменитой древней Великой пирамиды Гизы в Египте с помощью георадара и электротомографии было обнаружено большое сооружение, состоящее из двух частей и скрытое под могильником, который простоял (более или менее) нетронутым более 4 000 лет.

Технологии, позволяющие увидеть, что находится под поверхностью земли, не проводя масштабные раскопки, подарили нам множество открытий за последние годы, причем не только на Земле, но и на Луне, и даже на Марсе. Исследования с помощью лидаров, радаров и электротомографии – отличный способ узнать больше о месте и его истории, не разрушив хрупкие свидетельства времени.

Одна часть Западного кладбища рядом с пирамидой Хеопса всегда немного озадачивала археологов. Там, где большая часть пространства была заполнена могилами и надгробиями, один прямоугольный участок оставался голым и ровным.

Вот почему учёные из Японии и Египта решили объединиться и посмотреть, что там прячется. Результаты их исследования опубликованы в журнале Archaeological Prospection.

Реклама

Фото: Sato et al., Archaeol. Prospect., 2024

Под Западным кладбищем, к западу от Великой пирамиды Гизы, сканирование земли выявило неглубокую Г-образную структуру, занимающую площадь 10 метров на 15 метров, на глубине от 0,5 до 2 метров под поверхностью пустыни. А под ней, судя по всему, находится гораздо более крупная структура на глубине от 3,5 до 10 метров, занимающая площадь 10 метров на 10 метров.

Эти подземные формы вряд ли могли образоваться естественным образом, отмечают археологи. А значит, они были созданы человеком. Более мелкая структура, как показали результаты сканирования, была однородным образом заполнена песком – это говорит о том, что её намерено засыпали после строительства. А более крупную подземную структуру, которую выявили с помощью электротомографии, пока прозвали «аномалией» – сканирование не позволяет понять, что на её месте – то ли там есть полость, то ли она заполнена чем-то высокоомным (с высокой степенью сопротивления), хоть тем же песком.

Ещё неясно, что именно это за сооружения, но их исследование может дать новую информацию о комплексе пирамид Гизы и людях, которые его построили.

«Мы пришли к выводу, что "аномальная" структура может быть вертикальными стенами из известняка или шахтами, ведущими в гробницу», – пишут исследователи в своей работе. «Однако для подтверждения этой возможности необходимо провести более детальное исследование».