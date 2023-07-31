Таинственная болезнь – «человек думает, что он уже мертв». Пока зафиксировано около ста случаев

К счастью, болезнь поддается лечению.

«Я мыслю, значит существую» – самое знаменитое философское утверждение Рене Декарта, с которым, однако согласны не все мыслящие люди. Некоторые люди с редким нервно-психическим расстройством, известным как синдром Котара, просто не могут понять, что они существуют.

Часто те, кто страдает синдромом Котара, думают, что они ходячие трупы. Другие считают себя бестелесными духами, которые будут жить вечно. Независимо от конкретных вариаций, больные синдромом переживают глубоко искаженную реальность, в которой они отрицают существование своего тела и своих повседневных потребностей. Самое распространенное последствие болезни – голодание.

В одном из исследований женщина средних лет, страдающая тревогой и психозом в анамнезе, начала испытывать нигилистический бред. Она начала повторять: «Я умерла». Затем она перестала есть и отказывалась принимать лекарства.

Другой случай касается 49-летнего мужчины, который перестал заботиться о своем физическом благополучии и начал раздавать свои вещи. Он отказывался есть и думал, что злые люди хотят его убить. Через неделю после госпитализации пациент сказал врачам, что он уже мертв и что «его желудок не работает, печень разложилась, мозг парализован, а на лице нет крови». Он не вставал с постели и утверждал, что слышит голоса, говорящие ему, что он дьявол.

После погружения у аквалангиста развился редкий синдром: его плазма утекала из сосудов читать

Реклама

В настоящее время в научной литературе описано около сотни подобных случаев. Первый из них был зарегистрирован в 1880 году, когда французский невролог Жюль Котар описал новый тип депрессии, характеризующийся «тревожной меланхолией, идеями осуждения или отвержения, нечувствительностью к боли, бредом небытия в отношении собственного тела и бредом бессмертия».

Пациенткой, которую он описывал, 43-летняя женщина, утверждала, что у нее нет мозга, нервов, желудка и даже души. Через несколько недель после того, как врачи прописали ей арипипразол, лекарство, используемое для лечения шизофрении, ее симптомы улучшились.

Сегодня некоторые ученые подозревают, что болезнь Котара может быть не отдельным заболеванием, а симптомом лежащих в основе проблем, таких как биполярное расстройство, шизофрения, депрессия, употребление наркотиков или судороги в анамнезе.

Обзор за 2018 год показал, что трое из четырех пациентов, заявивших, что они мертвы, считали, что вирусы или насекомые пожирают их изнутри.

Диагностирован самый молодой пациент с болезнью Альцгеймера читать

Одна 35-летняя пациентка думала, что чувствует червей, шевелящихся в ее мозгу. Другая пациентка спросила своих врачей: «Зачем мне есть, если я уже мертва?».

На сегодняшний день очень мало известно о синдроме Котара или о том, почему его симптомы совпадают с другими заболеваниями. Обзор литературы о болезни Котара показывает, что почти 90 процентов пациентов имеют депрессивные симптомы, а 65 процентов страдают тревогой. Часть сообщает о слуховых или зрительных галлюцинациях.

Хорошая новость, однако, заключается в том, что эти ужасающие симптомы можно эффективно лечить. Нейролептики, антидепрессанты, психотерапия и даже электросудорожная терапия – все это типичные методы лечения, которые могут дать положительные результаты. В лучшем случае пациенты с синдромом Котара могут выскользнуть из своей искаженной реальности всего за две недели медикаментозной терапии.