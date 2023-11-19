Таинственная Гунунг Паданг – самая старая пирамида на планете

Ученые нашли этому новые доказательства.
Команда археологов, геофизиков, геологов и палеонтологов, связанных с несколькими учреждениями в Индонезии, нашла доказательства того, что Гунунг Паданг – самая старая известная пирамида в мире. В своей статье, опубликованной в журнале Archaeological Prospection, группа описывает многолетнее исследование объекта культурного наследия.
Гунунг Паданг на протяжении многих лет считался мегалитическим сооружением — он расположен на вершине потухшего вулкана в Западной Яве, Индонезия, и местные жители считают его священным местом. В 1998 году он был объявлен объектом культурного наследия. В течение многих лет существовали разногласия относительно природы этого холма.
Некоторые предполагали, что Гунунг Паданг был создан естественным путем, после чего люди добавили сверху него некоторые украшения, в то время как другие утверждали, что холм был полностью рукотворным.
Для нового исследования группа ученых изучила структуры холма. В период с 2011 по 2015 год они работали с помощью сейсмической томографии, электротомографии и георадара. Они также пробурили холм и собрали образцы керна, что позволило им использовать методы радиоуглеродного датирования, чтобы узнать возраст слоев, составляющих холм.
Изучив все свои данные, исследовательская группа обнаружила явные доказательства того, что Гунунг Паданг был сделан в основном руками человека. Также были найдены доказательства того, что сооружение строилось поэтапно, с интервалом в тысячи лет. Самые старые части конструкции были построены где-то между 25 000 и 14 000 лет назад, что делает Гунунг Паданг самой старой известной пирамидой в мире на сегодня.
Затем, несколько тысяч лет спустя, где-то между 7900 и 6100 годами до нашей эры, другая группа строителей добавила слой кирпичей и каменных колонн. Некоторое время спустя другая группа добавила слой земли на часть холма, прикрыв некоторые из более ранних работ. Затем где-то между 2000 и 1100 годами до нашей эры еще одна группа добавила больше верхнего слоя почвы, каменных террас и других элементов.
Исследовательская группа также нашла некоторые доказательства того, что внутри конструкции могут быть полые части, что указывает на возможные скрытые камеры. Они планируют пробурить скважину до них, а затем опустить камеру, чтобы посмотреть, что может находиться в этих местах.
Читайте также
Таинственная Гунунг Паданг – самая старая пирамида на планете
В Египте нашли необычный объект. Археологи подозревают, что это древнейший в мире зоопарк
Ученые выяснили, почему время замедляется, когда смотришь смерти в лицо
В России сделали вино для похудения на основе грибов
Тайна фараона с изуродованным лицом: как он умер?