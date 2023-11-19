Таинственная Гунунг Паданг – самая старая пирамида на планете

Ученые нашли этому новые доказательства.

Команда археологов, геофизиков, геологов и палеонтологов, связанных с несколькими учреждениями в Индонезии, нашла доказательства того, что Гунунг Паданг – самая старая известная пирамида в мире. В своей статье, опубликованной в журнале Archaeological Prospection, группа описывает многолетнее исследование объекта культурного наследия.

Гунунг Паданг на протяжении многих лет считался мегалитическим сооружением — он расположен на вершине потухшего вулкана в Западной Яве, Индонезия, и местные жители считают его священным местом. В 1998 году он был объявлен объектом культурного наследия. В течение многих лет существовали разногласия относительно природы этого холма.

Некоторые предполагали, что Гунунг Паданг был создан естественным путем, после чего люди добавили сверху него некоторые украшения, в то время как другие утверждали, что холм был полностью рукотворным.

Для нового исследования группа ученых изучила структуры холма. В период с 2011 по 2015 год они работали с помощью сейсмической томографии, электротомографии и георадара. Они также пробурили холм и собрали образцы керна, что позволило им использовать методы радиоуглеродного датирования, чтобы узнать возраст слоев, составляющих холм.

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(а) Вид на Гунунг Паданг с вертолета. (b) Топография и карта местности, составленная на основе подробной геодезической съемки. (c) Геологическая карта региона Гунунг Паданг (Сучатмико, 1972). (d) Ортофотокарта, полученная в результате съемки с дронов, проведенной в 2014 году, с указанием мест прокладки траншей (белые прямоугольники) и мест колонкового бурения (красные точки) Фото: Archaeological Prospection (2023)

Изучив все свои данные, исследовательская группа обнаружила явные доказательства того, что Гунунг Паданг был сделан в основном руками человека. Также были найдены доказательства того, что сооружение строилось поэтапно, с интервалом в тысячи лет. Самые старые части конструкции были построены где-то между 25 000 и 14 000 лет назад, что делает Гунунг Паданг самой старой известной пирамидой в мире на сегодня.

Затем, несколько тысяч лет спустя, где-то между 7900 и 6100 годами до нашей эры, другая группа строителей добавила слой кирпичей и каменных колонн. Некоторое время спустя другая группа добавила слой земли на часть холма, прикрыв некоторые из более ранних работ. Затем где-то между 2000 и 1100 годами до нашей эры еще одна группа добавила больше верхнего слоя почвы, каменных террас и других элементов.

Исследовательская группа также нашла некоторые доказательства того, что внутри конструкции могут быть полые части, что указывает на возможные скрытые камеры. Они планируют пробурить скважину до них, а затем опустить камеру, чтобы посмотреть, что может находиться в этих местах.