Таинственный средневековый манускрипт может быть пособием по сексологии

Австралийские ученые выдвинули свою версию содержания манускрипта Войнича.
Манускрипт Войнича, загадочная книга позднего Средневековья, написанная на неизвестном языке, возможно, содержит информацию по гинекологии и сексологии. К такому выводу пришли ученые из Университета Маккуори в Австралии Мишель Льюис и Киган Брюэр. Ученые заметили, что на иллюстрациях женщины держат предметы, которые либо находятся рядом с гениталиями, либо направлены на них.
Брюэр подчеркивает, что «это не имеет отношения к рукописи, посвященной исключительно травам или астрономии», изображения которых также часто встречаются. Затем ученые обратились к письменным источникам того времени о гинекологии и сексологии, включая работы баварского врача Йоханесса Хартлиба, умершего в 1468 году.
Хартлиб полагал, что обсуждение «женских тайн», как тогда называли информацию о контрацепции, абортах, бесплодии и прочем, следует вести с использованием шифра или тайного алфавита. Как ревностный христианин, Хартлиб опасался, что, став общедоступной, эта информация могла бы способствовать распущенности.
Кстати, подобные взгляды были весьма распространены, и цензоры иногда предпочитали просто вырывать страницы с неугодной информацией. По мнению ученых, именно этим объясняется, почему манускрипту Войнича потребовался столь сложный шифр. Учитывая это, исследователи попытались расшифровать значение некоторых загадочных рисунков.
Самый сложный из рисунков — «Розетка» — может изображать устройство женской репродуктивной системы, каким его представляли современники. Центральная фигура символизирует «внешнее отверстие» влагалища, а пять маленьких трубок — «вены», о которых писал влиятельный персидский врач Абу Бакр ар-Рази. По его мнению, такие имеются у девственниц.
Конечно, тайна манускрипта еще не разгадана до конца. Однако Льюис и Брюэр считают, что их работа поможет приблизиться к разгадке документа.
Ранее сообщалось, что старейшая в мире карта звездного неба была найдена в средневековом манускрипте.
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