Тайна 3000-летних надписей, которая так и не была раскрыта

Более ста лет назад при раскопках древнего города Фест на острове Крит археологи обнаружили загадочный диск с незнакомыми символами — его предназначение до сих пор неизвестно.

Предполагается, что Фестский диск был изготовлен более 3 000 лет назад (примерно в 1700 году до нашей эры) представителями минойской цивилизации.

Минойцы населяли Крит в период между 3100–1150 годами до нашей эры и прославились утонченной культурой и активной морской торговлей. Считается, что минойская культура способствовала появлению микенской цивилизации на материковой Греции. Но о существовании минойцев стало известно лишь в конце XIX века во время раскопок британским археологом Артуром Эвансом.

Минойская цивилизация получила свое имя в честь мифического царя острова Крита Миноса – именно он по греческим легендам был владельцем знаменитого Кносского лабиринта под своим дворцом, где обитал кровожадный Минотавр.

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Терракотовый диск диаметром 16 сантиметров был обнаружен во время раскопок на острове в 1908 году – многие эксперты даже посчитали его подделкой, настолько были необычны две спирали символов, опоясывающие артефакт. Всего на диске было замечено 45 разнообразных изображений, почти все из них повторялись (особенно фигурки «идущего» человека или так называемой «головы с перьями»), поэтому в общей сложности их оказалось более 240. Среди других знаковых символов — дети, женщины, растения, животные и инструменты.

Фото: Wikimedia Commons

Что именно означали эти знаки, словно сгруппированные в слова вертикальными линиями, и какую историю они рассказывают, остаётся неясным. Некоторые толкователи верят, что символы являются ранней письменной формой греческого языка и описывают жертвоприношения животных. Другие – что они рассказали о споре за землю, описанном на лувийском языке древней Анатолии (ныне Турция), или отображали молитву на неизвестном диалекте.

Однозначной трактовки и тем более расшифровки среди исследователей не существует, да и не все до сих пор согласны, что символы представляют из себя именно форму письма (а не просто поток чей-то творческой фантазии).