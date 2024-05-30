Тайна 4000-летнего черепа: как древние египтяне пытались лечить рак

Египетская медицина была удивительно развита. Египтяне, не обладая современными антибиотиками, могли лечить инфекции, не владея секретами стоматологии, ставили пломбы и лечили заболевания полости рта. Похоже, бросали они вызов и царю всех болезней – раку.

На фото вверху – череп египетского мужчины, который жил 4000 лет назад, между 2687 и 2345 годами до нашей эры. Мужчина болел раком головного мозга. На черепе, вокруг очагов метастаз, были обнаружены следы порезов.

Доктор Татьяна Тондини, научный сотрудник Тюбингенского университета (Германия) исследует египетскую медицину. Она рассказывает, как столкнулась с удивительным открытием:

– Мы хотели узнать о роли рака в прошлом, о том, насколько распространенным было это заболевание в древности и как древние общества взаимодействовали с этой патологией. Мы взяли на исследования два черепа, которые хранились в коллекции Кембриджского университета – один принадлежал мужчине в возрасте от 30 до 35 лет, другой – женщине лет 50. На мужском черепе мы обнаружили больше 30 следов очагов метастазирования. На втором черепе нашли повреждения, характерные для раковой опухоли, которая разрушала кость.

Обладатели черепов жили, болели и умерли примерно 4000 лет назад.

С удивлением учёные обнаружили на черепах вокруг раковых очагов следы порезов, которые, вероятно, были нанесены острым предметом (например, металлическим инструментом). Это удивительное открытие: похоже, древние медики обнаруживали и пытались удалить опухоли и метастазы.

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Крупный план порезов на черепе по краю опухоли Фото: Тондини, Исидро, Камарос, 2024

Соавтор исследования профессор Альберт Исидро, онколог-хирург из университетской больницы Саграт-Кор, Испания, рассказывает:

– Похоже, древние египтяне проводили какие-то хирургические вмешательства, стараясь повлиять на рост раковых клеток. Это доказывает, что древнеегипетская медицина еще 4000 лет назад экспериментировала с лечением онкологических заболеваний. Пока мы не можем в точности сказать, приводило ли это к каким-то результатам.

Исследователи утверждают: хотя современный образ жизни и содержание канцерогенных веществ в окружающей среде увеличивают риск онкологических заболеваний, все далеко не так просто – тысячелетия назад рак тоже был весьма распространенным заболеванием.

Кейси Киркпатрик, биоархеолог и научный сотрудник Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии говорит:

– Возможно, эта информация поможет тем людям, которые в наши дни болеют раком и винят себя за то, что вели неправильный образ жизни. Как мы видим, рак существовал и за тысячи лет до современности с ее реалиями.

Палеопатологи изучают эволюцию болезни и стараются узнать, как можно вылечить ее. К примеру, уже известно, что в доисторические времена люди страдали от одной из разновидностей рака, которой сейчас уже не существует. Исследователи надеются, что изучая природу рака на протяжении прошлых тысячелетий они смогут узнать информацию, которая поможет разработать современные методы лечения.